El analista de datos de CNN le da a Trump un “baño de realidad” tras presumir de un 100% de aprobación [ENG]  

El analista de datos de CNN, Harry Enten, ha ofrecido un duro “baño de realidad” a Donald Trump después de que el presidente presumiera de unos llamativos resultados en encuestas. El presidente se aferró a una encuesta citada la semana pasada que mostraba que tenía un 100% de favorabilidad entre los votantes MAGA. Lo describió como un “honor” y presumió de ello públicamente en al menos dos ocasiones. La valoración de Enten fue clara. “Donald Trump nunca ha sido tan impopular en su segundo mandato”, afirmó en The Source con Kaitlan Collins.