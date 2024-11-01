edición general
Análisis político: La nacionalización de inmigrantes para que pudieran votar ayudaría a los partidos conservadores

Es común escuchar que los inmigrantes, especialmente los procedentes de América Latina o de países musulmanes, son naturalmente más progresistas, más abiertos, más favorables a los derechos sociales y a la igualdad. Pero esta generalización no resiste el análisis. En Melilla el partido más votado en 2023-municipales, fue el PP (conservador) 14 concejales, y el segundo el partido musulmán CPM. De hecho Podemos solo tuvo 280 votos y 0 concejales. Adelante tuvo 1 concejal, menos que vox con 2 concejales.

Irene Montero, como siempre, se ha lucido con sus declaraciones.
#4 es lo que tiene hablar sin saber. Los inmigrantes que vienen son bastante conservadores, a nada que trates con latinoamericanos te das cuenta.
Es una tontería como pensar que los gitanos son todos votantes de izquierda, o que los madrileños son todos fachas.
www.meneame.net/m/politica/quien-votan-extranjeros-obtener-nacionalida

Resulta interesante que la intención de voto para Vox entre este grupo, del 8,2 por ciento, no dista mucho de su 9,3 por ciento entre los españoles de origen.

Sin embargo, también cabe destacar que existe una diferencia notable en la participación electoral entre los españoles nativos y los nacionalizados. El ochenta y cinco por ciento de los españoles de origen encuestados afirmó haber votado recientemente, en comparación con el 66 por ciento de los nacidos en el extranjero, una brecha de casi veinte puntos.

Vamos, que el efecto es casi cero
casi 0 no, en melilla hace años que no gobierna la izquierda, tu mismo lo dices : Hasta un 8,2 por ciento apoyaba a Vox, un 3,3 por ciento a Sumar, el socio de coalición de extrema izquierda en el gobierno de Sánchez, y un 1,9 por ciento al izquierdista radical Podemos.
Patada en la escalera?

Si es verdad, quiero decir
Chorprecha!

Irene Montero, cállate un mes. Bocachancla, que eres una bocachancla.
