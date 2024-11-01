Análisis político: La nacionalización de inmigrantes para que pudieran votar ayudaría a los partidos conservadores

Es común escuchar que los inmigrantes, especialmente los procedentes de América Latina o de países musulmanes, son naturalmente más progresistas, más abiertos, más favorables a los derechos sociales y a la igualdad. Pero esta generalización no resiste el análisis. En Melilla el partido más votado en 2023-municipales, fue el PP (conservador) 14 concejales, y el segundo el partido musulmán CPM. De hecho Podemos solo tuvo 280 votos y 0 concejales. Adelante tuvo 1 concejal, menos que vox con 2 concejales.
| etiquetas: inmigración , análisis voto
Es una tontería como pensar que los gitanos son todos votantes de izquierda, o que los madrileños son todos fachas.
Resulta interesante que la intención de voto para Vox entre este grupo, del 8,2 por ciento, no dista mucho de su 9,3 por ciento entre los españoles de origen.
Sin embargo, también cabe destacar que existe una diferencia notable en la participación electoral entre los españoles nativos y los nacionalizados. El ochenta y cinco por ciento de los españoles de origen encuestados afirmó haber votado recientemente, en comparación con el 66 por ciento de los nacidos en el extranjero, una brecha de casi veinte puntos.
Vamos, que el efecto es casi cero
Si es verdad, quiero decir
Irene Montero, cállate un mes. Bocachancla, que eres una bocachancla.