Análisis político: La nacionalización de inmigrantes para que pudieran votar ayudaría a los partidos conservadores

Es común escuchar que los inmigrantes, especialmente los procedentes de América Latina o de países musulmanes, son naturalmente más progresistas, más abiertos, más favorables a los derechos sociales y a la igualdad. Pero esta generalización no resiste el análisis. En Melilla el partido más votado en 2023-municipales, fue el PP (conservador) 14 concejales, y el segundo el partido musulmán CPM. De hecho Podemos solo tuvo 280 votos y 0 concejales. Adelante tuvo 1 concejal, menos que vox con 2 concejales.