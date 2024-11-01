Análisis Militares: La frase del día viene desde Israel ...

Una rápida porque no puedo dejar pasar esto porque es oro en paño, como se suele decir. El Ministro de defensa israelí, Israel Katz, ha soltado esta perla: "We destroyed all Iranian strategic targets, and if necessary, we will do so again." Hemos destruido todos los objetivos estratégicos iraníes, y si es necesario, volveremos a hacerlo de nuevo.
Y cagadas similares se han cometido a patadas por parte de los militares (también en empresas civiles, pero aquí hablamos de temas de guerra) a lo largo de la historia.
Si hace falta, seguiremos bombardeando los aviones pintandos en el suelo hasta que borremos la pintura del todo.
algunos tienen demasiada fe en la tecnología y poca en las personas
Los tecnooptimistas suelen acabar dándose de bruces con la realidad.
La culpa es del informático ... estooo, de la IA.