Amigos de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que sufrieron acoso escolar recientemente

Un amigo de una de las fallecidas ha afirmado que una de las menores "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello".

#1 doramono
el acoso escolar mata más que el manchismo, pero no da votos.
#4 Katos
#1 es acojonante que todo se este politizando sobre esto. Desde el 2004 todo se maneja en estos términos con estadísticas ridículas.
Cada muerte es una lacra, pero para los que la comenten ni mucho menos para una comunidad con estadísticas machistas tan minoritarias.
Si, ya tenemos números muy bajos y por mycuo dinero ministerios y políticos que se pongan no se van a reducir, solo dar votos y dar dinero mucho dinero a mucha gente. Masters, universidades, cursos, politicas, una burla al sentido común y un insulto a todos los hombres que al parecer nos tenemos que sentir culpables por lo que hagan unos asesinos..
#6 cocococo
Esta es la sociedad que hemos creado por no domesticar a los adolescentes desde la cuna, a palos si hace falta. Hoy usé el transporte público, la guagua (autobús en español raro peninsular) y había varios niñatos armando escándalo, gritando, pero ni los echaron del vehículo ni nada, o sea, a disfrutar de las hordas de adolescentes cada vez menos educados y más gamberros. Bueno, tampoco ellos tienen la culpa porque seguramente sus padres serán igual o peores que ellos.
#2 DenisseJoel
Es alucinante que sigamos ignorando la violencia contra los menores. Se ha creado una cultura en la que solo un grupo demográfico puede sufrir violencia de otro grupo demográfico concreto, y todo lo demás se considera irrelevante.
Torrezzno #7 Torrezzno
Puff de verdad menuda lacra. Hace falta un pacto de estado
#8 gershwin *
Dos problemas
1) falta de recursos
2) expedientar a funcionarios educativos que miran para otro lado por diferentes motivos .. pa qué meterse
en muchos casos los centros son condenados por negligencia etc.. pero el equipo directivo ahí siguen..
Chinchorro #5 Chinchorro
Usar una tragedia tan triste para demostrar su desprecio por las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas es de las cosas más ruines que vas a ver en internet hoy.
#3 diablos_maiq
Eso de "amigos" parece un uso bastante creativo del plural mayestático.
