Amigos de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que sufrieron acoso escolar recientemente

Un amigo de una de las fallecidas ha afirmado que una de las menores "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello".
Cada muerte es una lacra, pero para los que la comenten ni mucho menos para una comunidad con estadísticas machistas tan minoritarias.
Si, ya tenemos números muy bajos y por mycuo dinero ministerios y políticos que se pongan no se van a reducir, solo dar votos y dar dinero mucho dinero a mucha gente. Masters, universidades, cursos, politicas, una burla al sentido común y un insulto a todos los hombres que al parecer nos tenemos que sentir culpables por lo que hagan unos asesinos..
1) falta de recursos
2) expedientar a funcionarios educativos que miran para otro lado por diferentes motivos .. pa qué meterse
en muchos casos los centros son condenados por negligencia etc.. pero el equipo directivo ahí siguen..