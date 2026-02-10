edición general
América es Bad Bunny

La memorable actuación de Bad Bunny en la Super Bowl no fue un gesto simbólico. Fue una intervención política en el centro mismo del relato estadounidense. Cantó en español en el escenario más visto de Estados Unidos y, al hacerlo, desplazó el centro de gravedad cultural de un país que lleva años debatiéndose, a veces con violencia, sobre quién pertenece a él y en qué lengua se expresa esa pertenencia. Millones de personas en EE UU viven, trabajan y sueñan en español. El show no se lo explicó; lo dio por hecho.

OdaAl #1 OdaAl
Que cantó en español es ser muy generoso, por Dios que se saque de la boca lo que leches lleve dentro y que vocalice, no se le entiende una mierda.
2 K 21
Ferran #3 Ferran
#1 El acento portorriqueño es un dialecto del español.

Es como burlarse de como habla un andaluz, no seas inculto.
1 K 23
ipanies #7 ipanies
#3 No es tanto por el acento, que puede ser delicioso ciertamente, si no por el sonido del micrófono que lo tenía casi dentro de la boca sumado a su forma de interpretar. Cuando enumeró los países del continente fue el único momento que se entendió algo.
0 K 13
Fisionboy #10 Fisionboy
#1 A ver... que a mí el fulano tampoco me vuelve loco, pero como ya te han dicho... no esperarás que un tipo de Puerto Rico hable con acento de Salamanca, no?
0 K 10
ipanies #6 ipanies
#4 No pasa nada, no todos tenemos los mismos gustos.
0 K 13
ipanies #2 ipanies *
Fue una puta mierda de show, dejad de hacer el ridículo todos los jodidos medios!!!!
No fue tan insultante como si una final de una competición nacional se llevará a... No sé, Arabia Saudí, pero casi.
0 K 13
Ferran #4 Ferran
#2 Fué épico. Lo siento si a ti no te gustó.
0 K 13
MacMagic #5 MacMagic
#4 No fue épico pero esta bien que te gustará, no hay que avergonzarse :troll:
0 K 10
#8 cocococo *
¿Estaba cantando? Yo pensaba que estaba vomitando. No sé cómo es posible que a alguien le pueda gustar esa "música". Bueno, que no es de extrañar porque ahora mismo, cada día que amanece, el número de subnormales en el planeta crece.
0 K 7
falcoblau. #9 falcoblau.
Lo que pasa es que la NFL intenta atraer el publico de sudamerica de igual forma que lo intentaron en Europa con la NFL europea que fracaso estrepitosamente.
0 K 6

