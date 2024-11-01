Las amenazas de Trump a España llevan a Sánchez a liderar una 'internacional pacifista' frente a la guerra en Oriente Próximo

La postura de España en el conflicto que sacude Oriente Próximo bajo la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel a Irán es firme y contundente. ‘No a la guerra’. Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde Moncloa después de que la postura adoptada por España, contraria a la genuflexión ante la Casa Blanca, haya hecho sacar las garras al magnate Donald Trump.