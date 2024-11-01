edición general
Las amenazas de Trump a España llevan a Sánchez a liderar una 'internacional pacifista' frente a la guerra en Oriente Próximo

La postura de España en el conflicto que sacude Oriente Próximo bajo la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel a Irán es firme y contundente. ‘No a la guerra’. Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde Moncloa después de que la postura adoptada por España, contraria a la genuflexión ante la Casa Blanca, haya hecho sacar las garras al magnate Donald Trump.

Ovlak #3 Ovlak
Más que pacifismo habría que llamarlo multilateralismo. Hay supuestos donde la fuerza puede estar justificada, pero no es el caso de lo de esta semana.
ewok #6 ewok *
#2 De que tras la postura del gobierno español otros líderes han cambiado su postura, aparentemente, y de que se han solidarizado con España líderes de instituciones europeas y de la ONU, aunque como dice #3 tal vez el término es exagerado o no extrapolable.
Arkhan #8 Arkhan
#6 Habrá que ver si las palabras de solidaridad van acompañadas de acciones reales o de omisiones de acción reales, que permitan confirmarlas.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#3 ¿alianza de civilizaciones? :roll:
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#9 Pues me sigue pareciendo mejor idea la Alianza de Civilizaciones y tener relaciones internacionales basadas en el respeto a unas normas que el mundo basado en bombas que quiere Trump.
magnifiqus #17 magnifiqus
#9 Ay si hubiéramos hecho caso a Zapatero en vez de reírnos de él :foreveralone:
mariKarmo #5 mariKarmo
Orgullo de Perro! Qué suerte tenerle de presidente.
Arkhan #7 Arkhan
#5 Viendo lo pasado hace dos décadas miedo me da la que podrían estar liando ahora ciertas personas gobernando. Más cuando los de ahora no son precisamente los lápices más afilados del estuche.
#2 concentrado
¿De dónde se ha sacado el autor de este articulo eso de "internacional pacifista"?
#1 txepel
Tampoco te flipes elplural. Dejémoslo en “en continente de stammers, macrones y merzes el tuerto es rey”.
ewok #4 ewok
#1 Por lo que sea...
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
Rojelios, la papilla, a cenar!!
#11 Ominous *
Aquí dicen que ya ha aceptado colaborar: x.com/agusantonetti/status/2029266685971026089

Si es verdad o no, lo veremos en los próximos días.
alfre2 #14 alfre2
Iran es un enemigo difícil de batir, pero Trump está infravalorando a Perrosanxe, que revive de entre los muertos una y otra vez.
Mesto #10 Mesto
Pero de verdad alguien se traga que Sánchez es ahora un referente mundial?? Por favor, esto es ridículo hasta para su acólitos.
magnifiqus #18 magnifiqus
#10 No debería serlo, pero lo es porque el resto se ha pasado al lado oscuro
#12 Usuario22
cualquiera que critique un “no a la guerra” espero que esté dispuesto y de acuerdo en enviar a sus hijos. Si no, cierra el buzón.
Mesto #15 Mesto
#12 Es que para España no hay ninguna guerra.

Nadie le ha pedido a Sánchez nada, nadie le ha pedido que haga nada, nadie le ha pedido que se posicione en nada. Simplemente ha visto el hueco y les ha colado a los anti-OTAN lo que querían escuchar mientras por detrás la Casa Blanca afirma que se rinde a Trump:

x.com/biespana/status/2029277979944120440?s=46&t=4yEA3mYaUVw1yx7Tf
