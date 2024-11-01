Las amenazas de Trump a España llevan a Sánchez a liderar una 'internacional pacifista' frente a la guerra en Oriente Próximo

La postura de España en el conflicto que sacude Oriente Próximo bajo la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel a Irán es firme y contundente. ‘No a la guerra’. Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde Moncloa después de que la postura adoptada por España, contraria a la genuflexión ante la Casa Blanca, haya hecho sacar las garras al magnate Donald Trump.
Si es verdad o no, lo veremos en los próximos días.
Nadie le ha pedido a Sánchez nada, nadie le ha pedido que haga nada, nadie le ha pedido que se posicione en nada. Simplemente ha visto el hueco y les ha colado a los anti-OTAN lo que querían escuchar mientras por detrás la Casa Blanca afirma que se rinde a Trump:
