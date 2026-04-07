Las amenazas de Trump contra Irán repugnan incluso dentro del mundo MAGA

(Visible en modo lectura). Varias personalidades del mundo MAGA se han lanzado a criticarle y reclaman que se le impida cumplir su palabra de perpetrar crímenes de guerra. Algunos se han sumado incluso a los llamamientos de la oposición demócrata para que se le aplique la enmienda 25 de la Constitución y se le incapacite.
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Dejemos clara una cosa... Ya se han cometido crímenes de guerra desde el minuto 1 en que se bombardeó una escuela y se mataron niñas.
Los crímenes de guerra llevan siendo modus operandi habitual desde el primer día y hasta hoy.