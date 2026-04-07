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Las amenazas de Trump contra Irán repugnan incluso dentro del mundo MAGA

Las amenazas de Trump contra Irán repugnan incluso dentro del mundo MAGA

(Visible en modo lectura). Varias personalidades del mundo MAGA se han lanzado a criticarle y reclaman que se le impida cumplir su palabra de perpetrar crímenes de guerra. Algunos se han sumado incluso a los llamamientos de la oposición demócrata para que se le aplique la enmienda 25 de la Constitución y se le incapacite.

| etiquetas: amenazas , trump , irán , repugnan , maga
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5 comentarios
20 4 0 K 292 politica
#2 Garminger2.0
"Varias personalidades del mundo MAGA se han lanzado a criticarle y reclaman que se le impida cumplir su palabra de perpetrar crímenes de guerra"

Dejemos clara una cosa... Ya se han cometido crímenes de guerra desde el minuto 1 en que se bombardeó una escuela y se mataron niñas.
Los crímenes de guerra llevan siendo modus operandi habitual desde el primer día y hasta hoy.
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josde #3 josde
#2 El loco Trump seguirá con lo suyo, asesinar inocentes, esta en su ADN yanqui.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Porque asaltar el Capitolio les pareció sensato, amenazas al vicepresidente Pence, presionar al gobernador de Georgia, Stop The Count, anda iros de paseo xD
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Hay quien por eso le da la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 la llave de Madrid como a Putin xD
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menéame