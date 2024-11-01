El ambicioso plan de España para el coche eléctrico supone una oportunidad para China

Traducción del artículo publicado hoy en South China Morning Post: "El Gobierno tiene previsto gastar 400 millones de euros el próximo año en subvenciones directas para la compra de vehículos eléctricos y otros 300 millones de euros para ayudar a construir más puntos de recarga. Pedro Sánchez destacó que el plan se centrará en hacer que los vehículos eléctricos sean asequibles para los hogares de clase media y trabajadora. El plan provocaría que el precio de un coche de 25.000 euros podría reducirse entre 7.000 y 9.000 euros".