El ambicioso plan de España para el coche eléctrico supone una oportunidad para China

Traducción del artículo publicado hoy en South China Morning Post: "El Gobierno tiene previsto gastar 400 millones de euros el próximo año en subvenciones directas para la compra de vehículos eléctricos y otros 300 millones de euros para ayudar a construir más puntos de recarga. Pedro Sánchez destacó que el plan se centrará en hacer que los vehículos eléctricos sean asequibles para los hogares de clase media y trabajadora. El plan provocaría que el precio de un coche de 25.000 euros podría reducirse entre 7.000 y 9.000 euros".
Dinero que saldría del bolsillo de todos y o de una rebaja en el precio de los vehículos
El el IRPF nunca le van a quitar más del 45% de la subvención.
Ojalá me lo quitasen a mí. Significaría que ganó mucho más.
Las subvenciones son para favorecer el vehículo eléctrico, de cualquier fabricante.
Cualquiera salvo los antiimpuestos habituales entienden que las subvenciones tributen como un ingreso mas.
