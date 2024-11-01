edición general
El ambicioso plan de España para el coche eléctrico supone una oportunidad para China

Traducción del artículo publicado hoy en South China Morning Post: "El Gobierno tiene previsto gastar 400 millones de euros el próximo año en subvenciones directas para la compra de vehículos eléctricos y otros 300 millones de euros para ayudar a construir más puntos de recarga. Pedro Sánchez destacó que el plan se centrará en hacer que los vehículos eléctricos sean asequibles para los hogares de clase media y trabajadora. El plan provocaría que el precio de un coche de 25.000 euros podría reducirse entre 7.000 y 9.000 euros".

Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#10 Yo no soy experto ni lo he hecho, pero alguno de los que postean por aquí lo sabrán donde tributa en la declaración de la renta, eso si lo he leído bastantes veces que hay que meterlo.
ElBeaver #3 ElBeaver
Mucho se habla, pero la gente aún no ha recibido el dinero de la ayuda para el coche eléctrico. Además, es una ayuda a medias, porque luego llega Hacienda a reclamarte una parte. Nunca entenderé por qué no subvencionan el coche completamente. Ese dinero proviene íntegramente de fondos europeos, no del Estado, que luego roba a través del IRPF.
#2 Ovidio
El plan provocaría que el precio de un coche de 25.000 euros podría reducirse entre 7.000 y 9.000 euros

Dinero que saldría del bolsillo de todos y o de una rebaja en el precio de los vehículos
#1 DatosOMientes
En lugar de las subvenciones se podrían quitar los aranceles a los eléctricos chinos.
ElBeaver #4 ElBeaver *
#1 Eso dejaría a Hacienda fuera de juego. Las subvenciones son un juego de espejos y humo, diseñadas para, al final, recuperar el dinero supuestamente otorgado a través del IRPF.
#5 DatosOMientes
#4 Lo sé, si lo que quieren es recaudar...
perrico #11 perrico *
#4 A mí me parece bien que quién tenga grandes ingresos paguen altos impuestos. Y si el ingreso que supone la ayuda hace que ingrese más, lo lógico es que no le pague esa ayuda el que tiene menos ingresos vía impuestos.
El el IRPF nunca le van a quitar más del 45% de la subvención.
Ojalá me lo quitasen a mí. Significaría que ganó mucho más.
ElBeaver #13 ElBeaver
#11, Pues yo estoy en contra. Las subvenciones provienen de Europa para los coches eléctricos, no del gobierno. Si quieren, que hagan el descuento automático según el IRPF del año anterior, pero tal y como está diseñado actualmente, con todos los requisitos que se exigen, es una auténtica tomadura de pelo. Especialmente porque muchos no han recibido esas ayudas en años. Cobrar las ayudas del Plan MOVES III puede tardar entre 8 meses y más de un año, e incluso hasta 18-24 meses, dependiendo de…   » ver todo el comentario
powernergia #6 powernergia *
#1 Los aranceles son para proteger la industria europea.
Las subvenciones son para favorecer el vehículo eléctrico, de cualquier fabricante.

Cualquiera salvo los antiimpuestos habituales entienden que las subvenciones tributen como un ingreso mas.

Edit esto ultimo era para el ignorante del ignore el tal ElBeaver en #_3.

Negativo por perdida de tiempo.
#7 DatosOMientes
#6 Ya. A lo que voy es que quizá no sería necesario subvencionar si no entorpeciesen el acceso a eléctricos más baratos, en lugar de forzar a opciones "locales" más caras.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Subvenciones que luego mas o menos hay que devolver en la declaración de la renta.
#10 DatosOMientes
#8 No tengo ni idea de cómo tributa eso.
nemeame #9 nemeame
Por un lado subvencionando coches eléctricos y por el otro obligando a los chinos a que inflen artificialmente los precios de los suyos y amenazandoles con aranceles si no lo hacen :palm:
