Amazon pone fecha al adiós de los Kindle más veteranos

Amazon ha confirmado un cambio que toca de lleno a una parte muy concreta de su base de usuarios: los que siguen leyendo en Kindle desde hace más de una década. A partir del 20 de mayo de 2026, los modelos lanzados en 2012 o antes dejarán de poder comprar, tomar prestados o descargar nuevos contenidos desde la tienda Kindle. Los libros ya descargados seguirán funcionando, y la biblioteca seguirá accesible desde dispositivos más nuevos, la app móvil o Kindle for Web, pero esos lectores quedarán fuera del circuito principal del servicio.
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La solución es sencilla. No comprar libros electrónicos en Amazon. No estoy dispuesto a que me digan si lo puedo o no leer en un móvil o en un Kobo
" Estimado cliente:
Gracias por ser cliente de Kindle desde hace mucho tiempo. Nos alegra que nuestros dispositivos te hayan funcionado bien todo el tiempo. A partir del 20 de mayo de 2026 —de 14 a 18 años después de su lanzamiento inicial— dejaremos de ofrecer soporte técnico a los dispositivos Kindle que salieron a la venta en 2012 o antes. Cómo te va a afectar esto:
* Puedes seguir leyendo los libros ya
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