edición general
10 meneos
25 clics
Amazon pone fecha al adiós de los Kindle más veteranos

Amazon pone fecha al adiós de los Kindle más veteranos

Amazon ha confirmado un cambio que toca de lleno a una parte muy concreta de su base de usuarios: los que siguen leyendo en Kindle desde hace más de una década. A partir del 20 de mayo de 2026, los modelos lanzados en 2012 o antes dejarán de poder comprar, tomar prestados o descargar nuevos contenidos desde la tienda Kindle. Los libros ya descargados seguirán funcionando, y la biblioteca seguirá accesible desde dispositivos más nuevos, la app móvil o Kindle for Web, pero esos lectores quedarán fuera del circuito principal del servicio.

| etiquetas: amazon , kindle , ebook , obsolescencia
9 1 0 K 174 tecnología
9 comentarios
9 1 0 K 174 tecnología
josde #3 josde
Sin problema, yo no descargo nada de Amazon para mi Kindle. :troll:
3 K 61
manzitor #6 manzitor
#3 De Amazon no, obviamente.
0 K 11
#9 fingulod
#3 Lo hacen porque esos Kindle era la forma sencilla de despiojar los libros comprados legalmente en Amazon.

La solución es sencilla. No comprar libros electrónicos en Amazon. No estoy dispuesto a que me digan si lo puedo o no leer en un móvil o en un Kobo
0 K 7
#2 DRAG0NER0
Os dejo el correo que estos sin vergüenzas han mandado a mi cuenta:

" Estimado cliente:

Gracias por ser cliente de Kindle desde hace mucho tiempo. Nos alegra que nuestros dispositivos te hayan funcionado bien todo el tiempo. A partir del 20 de mayo de 2026 —de 14 a 18 años después de su lanzamiento inicial— dejaremos de ofrecer soporte técnico a los dispositivos Kindle que salieron a la venta en 2012 o antes. Cómo te va a afectar esto:

* Puedes seguir leyendo los libros ya

…   » ver todo el comentario
2 K 31
carakola #4 carakola
Un producto que no han hecho más que joder desde el kindle keyboard. Que les jodan a ellos.
0 K 19
jonolulu #1 jonolulu
Vamos, que los usuarios han pagado por algo que no es suyo
0 K 16
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Según pone en el artículo, siguen funcionando los métodos de envío de EPUB por email, o por cable USB.
0 K 12
Chinchorro #7 Chinchorro
Laughs in kobo.
0 K 12
johel #8 johel *
Me pueden comer los huevos por detras, si no lo puedo conectar sin internet por usb no quiero el producto.
.  media
0 K 11

menéame