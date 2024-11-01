·
Amazon es el nuevo 'Glovo': paga 0,80 euros a los pequeños comercios por enviar paquetes | Vozpópuli
Los envíos se realizan en un radio de 400 metros y pueden ser de hasta 10 kilos. Algunas pymes ingresan con ello más de 2.000 euros al mes
|
relacionadas
#3
Connect
Yo si el producto no tiene punto de recogida o locker, no lo compro. Al final que te lo traigan a casa te obliga a estar esperando al envío. Y siempre coincidía cuando yo no estaba. Así que prefiero una de esas tiendas, un kiosko, punto celeritas o donde sea. Si no dan esa opción paso porque o me tengo que quedar toda una mañana en casa para que el tipo aparezca por la tarde cuando no estoy, o directamente ni pasan y dicen que no me han encontrado y me lo dejan a tomar-pol-culo de mi casa.
6
K
64
#5
Nitanmal
#3
A mí, me recoge los paquetes mi mayordomo así que me da igual la hora.
0
K
10
#4
BTT1957
Y siempre me lo hago enviar a un punto de recogida, para mi comodidad, voy cuando puedo y tengo 5 dias para recogerlo
1
K
19
#1
Andreham
Interesante propuesta, la verdad.
Complicada, porque el "pequeño comercio" normalmente lo lleva el propio dueño y tiene que cerrar para hacer la ronda, y sólo podría cerrar al final de la jornada o a la hora de la comida, y en ambos momentos es probable que no estén los que tienen que recibir el paquete.
Pero interesante propuesta.
0
K
8
#2
nopolar
*
La única ventaja que le quedaba a amazon eran los locker y temu ya tiene los de inpost.
0
K
8
#6
vantablack
Los números no me salen, y 0.80€ por repartir un paquete es de locos planteárselo. Al que saca 2000€/mes, es que reparte más de 100 paquetes al día... ningún sentido.
Imagino que será punto de recogida + algunos a repartir, porque si no, repartir un paquete por 0.80 es de estar muy desesperado.
0
K
7
#7
Graco
#6
Encima dicen que algunos contratan a una persona por la cantidad de paquetes que les dan a repartir, y que pueden ganar 2000€ al mes.
Un chollo oiga, se te va 1800 contratar a un tío con el sueldo mínimo y los gastos que conlleva, te quedan 200 limpios para enriquecerte y comprarte el BMW en comodas mensualidades con un préstamo a 10 años
0
K
9
#8
Varelse
#7
Si, no tiene mucho sentido. Salvo que además de cubrir los gastos de la persona contratada, también le sobre tiempo para que ayude en la tienda con lo que puedan dar mejor servicio o hacer menos horas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
