Amazon endurece sus controles después de que la IA generativa tome decisiones autónomas y genere fallas en sus sistemas

La empresa convocó a una reunión obligatoria con ingenieros para revisar el problema y, como medida inmediata, resolvió que los cambios de software hechos con ayuda de IA por perfiles junior o de nivel medio ya no podrán avanzar sin la aprobación de un ingeniero senior. Según material interno citado por el Financial Times, dentro de Amazon existe preocupación por una “tendencia de incidentes” recientes con “high blast radius”. Esta expresión se usa cuando un error no queda aislado y termina impactando una parte grande del sistema.