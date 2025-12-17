Amazon cierra el ERE en España con 920 despidos

Amazon ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para cerrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, que afecta a trabajadores corporativos de sus oficinas de Barcelona y Madrid. La compañía de comercio electrónico ha rebajado la cifra final de afectados a 920 personas, respecto a los 1.200 iniciales. El acuerdo recoge una indemnización de 38 días con un tope de 24 mensualidades, con un pago mínimo de 7.000 euros.
Se ve que Bezos no gana lo suficiente, debe de estar pasando estrecheces el calvo.
Mientras tanto, todos colaborando con él comprando en Amazon, hasta que sea un absoluto monopolio del comercio.
Si te parece, rebajamos el tono de la discusión sin entrar en temas personales.
Lo que opino es que Amazon gana una millonada y los sindicatos pueden presionar más. Despedir a 920 personas no es precisamente un trato maravilloso. Nos perjudica a todos, más gente que pasa a cobrar el paro que paga el Estado, mientras a Amazon esto le cuesta calderilla.
Aquí dan 38 en vez de 33 y es voluntario, no sé, igual alguien quiere que le paguen 45 días como antes de la reforma de 2013 y menos que eso le parece poco, pero es una mejora sobre lo que hay ahora en la ley y voluntario...
No se como habran justificado el ERE pero probablemente no habia mucho q rascar por ahi...