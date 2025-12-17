Amazon cierra el ERE en España con 920 despidos

Amazon ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para cerrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, que afecta a trabajadores corporativos de sus oficinas de Barcelona y Madrid. La compañía de comercio electrónico ha rebajado la cifra final de afectados a 920 personas, respecto a los 1.200 iniciales. El acuerdo recoge una indemnización de 38 días con un tope de 24 mensualidades, con un pago mínimo de 7.000 euros.