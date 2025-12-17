Amazon cierra el ERE en España con 920 despidos

edición general
Amazon ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para cerrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, que afecta a trabajadores corporativos de sus oficinas de Barcelona y Madrid. La compañía de comercio electrónico ha rebajado la cifra final de afectados a 920 personas, respecto a los 1.200 iniciales. El acuerdo recoge una indemnización de 38 días con un tope de 24 mensualidades, con un pago mínimo de 7.000 euros.

Ovlak #10 Ovlak
#8 ¿Sabes qué significa "acogimiento voluntario"?
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Los sindicatos bajándose los pantalones ante Amazon, como siempre.

Se ve que Bezos no gana lo suficiente, debe de estar pasando estrecheces el calvo.
Mientras tanto, todos colaborando con él comprando en Amazon, hasta que sea un absoluto monopolio del comercio.
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 me parece que el acuerdo es bastante mejor que lo que hay por defecto
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#2 Acabar en el paro no es casi nunca un buen acuerdo.
Ovlak #5 Ovlak
#1 #2 Y de acogimiento voluntario. Es una oportunidad para quienes quisieran cambiar de trabajo para poder irse con indemnización y dos meses de vacaciones pagadas.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca *
#3 Bueno, disculpe, entiendo que es usted Doctor en Derecho Laboral, especialista en conflictos laborales y en negociación.
Si te parece, rebajamos el tono de la discusión sin entrar en temas personales.

cc: #2 #5 #7
Lo que opino es que Amazon gana una millonada y los sindicatos pueden presionar más. Despedir a 920 personas no es precisamente un trato maravilloso. Nos perjudica a todos, más gente que pasa a cobrar el paro que paga el Estado, mientras a Amazon esto le cuesta calderilla.
#11 nach_et
#6 te parece poca presión bajar los despidos en casi 300, obtener 38 días por año con indemnización mínima de 7K, proteger grupos vulnerables, aceptar voluntarios que quieran irse con esas condiciones, garden leave hasta el 28 de febrero, 1500 euros adicionales para los que dependen del trabajo por visa, seguro médico hasta 31 de mayo, ... Y alguna cosilla más. No es culpa de los sindicatos que la ley contemple solo 20 días por año trabajado, pero es más fácil hacer un comentario como el tuyo de postureo solo para obtener un par de likes.
Supercinexin #8 Supercinexin
#5 Joder, qué guapo. Ojalá te despidieran éstas Navidades, ¿no? Menudo regalazo te llevarías.
#9 EISev
#8 en mi última salida me pagaban 20 días por amortización del puesto y les llevé a juicio para sacar 33 (el máximo por un improcedente). No buscaba nulidad porque estaba hasta las pelotas de la empresa pero no me iba a ir sin indemnización ni derecho a paro.

Aquí dan 38 en vez de 33 y es voluntario, no sé, igual alguien quiere que le paguen 45 días como antes de la reforma de 2013 y menos que eso le parece poco, pero es una mejora sobre lo que hay ahora en la ley y voluntario...
#12 eipoc
#2 Con eso ya contaba Amazon, pide despedir 1200 pero al final se queda en 920. Si amazon o cualquier empresa quiere despedir a 5000 personas, no empieza por 5000, empieza por 9000 y luego se negocia para dejar contenta a la otra parte. Esto está tan desclasado que no llegáis ni a primero de sindicalismo.
#3 nach_et
#1 uno que habla sin saber. A ver, según tú que tendrían que haber hecho los sindicatos? Recomendar ir a juicio y conseguir 20 días por año trabajado que es lo que marca la ley?
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#1 Bueno, 38 dias con minimo de 7000 y un 30% menos de despidos tampoco suena tan mal.... ademas q se acepte o no lo votan los curreolas...

No se como habran justificado el ERE pero probablemente no habia mucho q rascar por ahi...
