AMAMA anuncia 150 demandas individuales contra la Junta por el escándalo de las mamografías

AMAMA anuncia 150 demandas individuales contra la Junta por el escándalo de las mamografías

La asociación renuncia a la demanda colectiva. Exigirá primero una reclamación patrimonial al SAS como marca la ley de régimen común administrativo.

5 comentarios
reithor #1 reithor
Pocas me parecen.
sat #2 sat
Hay mujeres que por desgracia ya no podrán denunciar. El PP es muerte.
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Que tengan suerte con los juecezuelos españoles, que buscarán la culpabilidad en los técnicos de rayos, dejando a los pepetarras de rositas...
Kantinero #5 Kantinero
A Bonilla y su secta les da igual, la reclamación patrimonial no la pagan ellos
#3 NoMeVeas *
¿La gente sigue teniendo fe en la inquisicion española mal llamada "justicia"? Solo atraves de la fuerza se puede traer justicia a este pais. Los inquisidores militan en el PP
