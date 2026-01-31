edición general
Amaia Salamanca (39), sobre sus ingresos: "Rechacé una película millonaria. De cada 4 palabras, 5 eran palabrotas"

"Me decían que es una prueba, hazla. Y yo: 'Que no, ¿para qué la voy a hacer?", recordaba la intérprete de Muertos SL o Pura Sangre, entre otras producciones.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
sí, 39 añazos y una mentalidad de jardín de infancia. taradas disfrazadas de artistas y viviendo del dinero público, hasta cuándo? ésta es de las que a los órganos genitales les llama cosas como "lo de ahí abajo", "mi cosita", "pito" y demás. que la metan en una guardería y no la suelten hasta que madure, por dios! RECORDATORIO: el trabajo infantil está prohibido en Españita, así que dejad de contratarla hasta que crezca, si es lo que hace alguna vez!
#3 Grahml
Probablemente la señora esté de acuerdo contigo.
Aquí exponen su opinión al respecto:

"Con todo, no dejó de poner en valor que Ocho apellidos vascos es, a día de hoy, "la película más taquillera del cine español" y que ella no quiso "hacer la prueba por tiquismiquis". "De todo se aprende", zanjó Salamanca en el programa de La 1."
antesdarle #6 antesdarle *
“Amaia Salamanca rechazó ser la protagonista de la película más taquillera” y acto seguido “Ni si quiera se presentó al casting” Vamos que no rechazó el papel porque nunca se lo llegaron a ofrecer de forma implícita si no que declinó audicionar (supongo que habrían otras actrices optando al mismo papel). Pero supongo que esto no vende tanto en el titular
Uda #4 Uda
Una guapita que no da la talla en la pantalla. Una niña con un marido con mucha pasta, fachitas y meapilas. Arte ninguno. Irrelevante.
AlaarLowe #2 AlaarLowe *
#_1 pues a mí esta me cae bien. No había de política como muchos otros (a quién le importa la opinión política de un actor??? Y de un cocinero?? O es que hablan de política porque viven de subvenciones políticas???) ni se despelota a la mínima

Simplemente se aprovecha de su físico para ganar pasta

Por cierto, muy bueno lo del "periodista" que intenta dejarla por idiota con el titular

Seguro que él sabe más de matemáticas :-D

Uy si me tiene bloqueado no me extraña xD
Uda #5 Uda
#2 eso de que de cada 4 palabras 5 son palabrotas o de cada 4 palabras 5 son mentira son frases hechas. No creo que se ría de ella. Es mala actriz,no tonta.
#7 Shibuya
#2 ¿un actor no puede hablar de política? ¿Qué pasa que para hablar de política hay que ser político?
AlaarLowe #8 AlaarLowe
#7 ¿un actor no puede hablar de política?

Claro, desde la arrogancia intelectual que le da dedicarse a la "cultura" (subvencionada)
