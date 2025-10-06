edición general
Alvise Pérez publica un controvertido video de promoción de su partido

Alvise Pérez publica un controvertido video de promoción de su partido  

"Con lo que gana Alvise como eurodiputado, ya que ahora ya no sortea el sueldo, al menos podía haber pagado a un editor con manos y medio cerebro". Algunos usuarios de X han identificado a Alvise Pérez con Guy Fawkes. Y es que su mensaje se centra en la imagen de la voladura de las principales instituciones nacionales. Una imagen que remonta a 1605, cuando Fawkes, con otros 12 hombres, todos católicos, lideró una conspiración para hacer saltar por los aires el Parlamento británico.

makinavaja
Dejad de hacerle publicidad a ese payaso...
16
elGude
#3 No, hay que exponer a esta gente.
1
angelitoMagno
#4 Exponiéndole es como consiguió tres eurodiputados.
2
traviesvs_maximvs
#11 aquí hay un conflicto. Por un lado no quiero que este subnormal saque un solo escaño, por otro nos viene muy bien que se fragmente el voto de derechas.
1
Cabre13
#11 #3 Seamos serios. En meneame se generan unos pocos cientos de visitas y un montón de comentarios negativos.
A Alvise le votaron 800.000 personas y cualquier hilo de su canal de telegram tiene alrededor de 10.000 reacciones y entre 200 y 1000 comentarios según el interés de sus fanboys.
Aquí no se le hace publicidad, aquí se le expone y se le critica.
Yo no veo a los usuarios de los foros de la derecha diciendo cosas como "dejad de compartir noticias sobre el colegio de los niños de Iglesias o los burdeles de la familia de Begoña, les estáis haciendo publicidad".
1
angelitoMagno
#20 Los algoritmos promocionan las cosas según su visibilidad. Lo que comentemos aquí es irrelevante, pero si por llegar a portada desde aquí el vídeo consigue unos cientos más de visualizaciones, pues eso que se lleva.

Y como Youtube o X ven que ese vídeo se difunde, pues a más gente lo mostrará.

Seamos serios, VOX eran cuatro gatos hasta que Susana Diaz decidió exponerlos en las elecciones andaluzas, haciendo que fuera el primer parlamento donde entró con fuerza.

Hay mucha documentación,…   » ver todo el comentario
0
LuCiLu
¿A quién le ha tocado el sueldo este mes?
2
elGude
Solo puedo usar este meme después de ver este video.  media
1
siempreesverano
¿Ahora es anarquista? Pensaba que solo era gilipollas
1
elGude
#15 subnormal, es la palabra
1
Leon_Bocanegra
Ajajajjajaaja la virgen que puta basura. Jajajajaajajajjaaj
2
Thornton
#5 A mi o que me subyuga es la carita de pena de las actrices que participan en el vídeo xD xD xD
0
calaña
#13 no es IA?
0
DenisseJoel
#13 No son actrices, son imágenes generadas por IA. Imagino que ya lo sabes, pero por si hay algún despistado/a.
0
autonomator
nunca viene mal en un sistema electoral con método D’Hondt un recopila imbéciles de estos, para que haga un poco de drenaje de pus.
Ojalá sea una lucha sin cuartel entre los acólitos del idiota este y los cretinos de verde.
0
LeDYoM
Dice "para luchar contra la corrupcion",
jajajaja
jajaja
1
OrialCon_Darkness
Me parece a mí que el imbécil este solo se ha visto la peli, salvo que quiera acabar como el guy de verdad, lo cual sería un detallazo por su parte xD
0
elGude
#17 ni eso.
0
Josecoj
No sé si habrá alguien con un mínimo de inteligencia y de madurez capaz de creerse esas mentiras
0
elGude
#7 seguramente si
0
arturios
#7 Millones, véanse las encuestas y los resultados electorales...



si es que eso de una persona un voto es una mierda, dejad que yo decida y así se acabaron los problemas
0
Josecoj
#10 Había que ver en esa encuesta que tipo porcentaje de monguers vota a este personaje
0
sliana
Las comparación me parece correcta, dinamita la política desde dentro, poniéndose como ejemplo de todo lo malo, corrupción, ignorancia, pasivismo y considerar tontos a sus votantes. Esto último con razón.
0
Jodere
Vive de la publicidad que le dan los demás, si no fuera por eso de Alvise nada ya se sabría, es nulo ademas de mentiroso y falso.
0

