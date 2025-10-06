Alvise Pérez publica un controvertido video de promoción de su partido  

"Con lo que gana Alvise como eurodiputado, ya que ahora ya no sortea el sueldo, al menos podía haber pagado a un editor con manos y medio cerebro". Algunos usuarios de X han identificado a Alvise Pérez con Guy Fawkes. Y es que su mensaje se centra en la imagen de la voladura de las principales instituciones nacionales. Una imagen que remonta a 1605, cuando Fawkes, con otros 12 hombres, todos católicos, lideró una conspiración para hacer saltar por los aires el Parlamento británico.