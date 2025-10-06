Alvise Pérez publica un controvertido video de promoción de su partido  

"Con lo que gana Alvise como eurodiputado, ya que ahora ya no sortea el sueldo, al menos podía haber pagado a un editor con manos y medio cerebro". Algunos usuarios de X han identificado a Alvise Pérez con Guy Fawkes. Y es que su mensaje se centra en la imagen de la voladura de las principales instituciones nacionales. Una imagen que remonta a 1605, cuando Fawkes, con otros 12 hombres, todos católicos, lideró una conspiración para hacer saltar por los aires el Parlamento británico.
A Alvise le votaron 800.000 personas y cualquier hilo de su canal de telegram tiene alrededor de 10.000 reacciones y entre 200 y 1000 comentarios según el interés de sus fanboys.
Aquí no se le hace publicidad, aquí se le expone y se le critica.
Yo no veo a los usuarios de los foros de la derecha diciendo cosas como "dejad de compartir noticias sobre el colegio de los niños de Iglesias o los burdeles de la familia de Begoña, les estáis haciendo publicidad".
Y como Youtube o X ven que ese vídeo se difunde, pues a más gente lo mostrará.
Seamos serios, VOX eran cuatro gatos hasta que Susana Diaz decidió exponerlos en las elecciones andaluzas, haciendo que fuera el primer parlamento donde entró con fuerza.
Hay mucha documentación,… » ver todo el comentario
Ojalá sea una lucha sin cuartel entre los acólitos del idiota este y los cretinos de verde.
si es que eso de una persona un voto es una mierda, dejad que yo decida y así se acabaron los problemas