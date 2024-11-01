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Aluvión de críticas y mofas a María Jesús Montero tras alabarse a sí misma en tercera persona: "No tiene abuela"

Aluvión de críticas y mofas a María Jesús Montero tras alabarse a sí misma en tercera persona: "No tiene abuela"

María Jesús Montero ha incendiado las redes por las palabras que ha dicho sobre ella misma ante su etapa como candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía

| etiquetas: maría jesús montero , andalucia , elecciones
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7 comentarios
4 1 3 K 28 actualidad
plutanasio #4 plutanasio
Esta payasa, además de mala persona es una engreída.
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duende #1 duende
Algo así  media
1 K 21
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
El mojón que se va a comer aqui abajo nos va a estar dando chistes para aburrir
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Moreno Bonilla da puto asco y ha destruido aún más Andalucía de lo que estaba cuando llegó, que ya es decir. Pero parece que se lo quieren poner fácil para renovar...
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duende #7 duende
#6 Yo creo que el tema no va de ganar, va de tener controlado el partido en las distintas autonomías, de forma que si Pedro Sanchez pierde las próximas elecciones pueda retener el poder del partido y mantenerse como líder de la oposición.
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#3 capitan.meneito
¿No tendrán otra candidata mejor...?
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duende #5 duende
Creo que merece la pena apreciarlo directamente
www.youtube.com/watch?v=DzRaHTse9y0
espero andaluces que os sintáis honrados con la presencia de su alteza en las elecciones.
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menéame