Alumnos de la localidad riojana de Haro difunden imágenes sexuales creadas con IA de compañeras menores

Varios alumnos del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro han alterado con inteligencia artificial imágenes de más de diez compañeras, niñas de entre 14 y 16 años, para crear imágenes de contenido sexual, que han difundido por grupos de Whatsapp. Según ha adelantado diario La Rioja, uno de los alumnos enseñó a otras las fotos hechas con IA, que utilizaban el rostro de las menores para crear imágenes en actitud sexual y semidesnudas con ropa de baño. Al enterarse otro alumno que estaba allí, avisó a una de las niñas afectadas y trasladaron lo…
Es un delito contra el honor, y son sanciones administrativas. No da para más, aunque muchos se empeñen en creer que es un delito grave.
