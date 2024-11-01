edición general
Alumnos de la localidad riojana de Haro difunden imágenes sexuales creadas con IA de compañeras menores

Alumnos de la localidad riojana de Haro difunden imágenes sexuales creadas con IA de compañeras menores

Varios alumnos del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro han alterado con inteligencia artificial imágenes de más de diez compañeras, niñas de entre 14 y 16 años, para crear imágenes de contenido sexual, que han difundido por grupos de Whatsapp. Según ha adelantado diario La Rioja, uno de los alumnos enseñó a otras las fotos hechas con IA, que utilizaban el rostro de las menores para crear imágenes en actitud sexual y semidesnudas con ropa de baño. Al enterarse otro alumno que estaba allí, avisó a una de las niñas afectadas y trasladaron lo…

JanSmite #1 JanSmite *
Pero Grok y Musk se van de rositas, claro…
Gadfly #13 Gadfly
#1 Musk invento Photoshop, maldito Musk
#2 Rapela *
Hacerlo con Photoshop es muy complicado. Desde la versión 1.0, de 1990, se podía hacer
Battlestar #3 Battlestar
#2 Y es igual de ilegal, ya hubieron condenas por ello.
#4 Rapela *
#3 fuente?
Es un delito contra el honor, y son sanciones administrativas. No da para más, aunque muchos se empeñen en creer que es un delito grave.
Forni #17 Forni
#4 Mmm perdona pero pueden llegar a tener consecuencias penales, hablamos de un derecho fundamental, depende del tipo, promoción y muchos otros aspectos.
Chinchorro #5 Chinchorro *
#3 Déjale, no sabe distinguir entre "crear" y "difundir".
Difunto #6 Difunto
Miles de millones para desarrollar una tecnología, centrales eléctricas contaminando en exclusiva para las IA.. y la borregada lo usa para poner fotos de gente en bikini o en pelotas.. y en los trabajos para hacer informes de 200 paginas que nadie va a leer. Un nuevo éxito de la humanidad.
ummon #10 ummon
#6 Nos prometieron colonias en Marte, pero recibimos Facebook
Buzz Aldrin, astronauta en la misión lunar del Apollo 11
Gadfly #14 Gadfly
#6 #8 gracias a quien dices?
Malinke #8 Malinke
Vale que de chavales todo el mundo hace tonterías y con los medios de hoy llegamos a esto, pero ya tendríamos que tener claro que hay que educar para que esto no ocurra y respetar; lo malo es que en poco y tiempo gracias a la ultraderecha, estamos retrocediendo.
#11 bizcobollo
Esto sólo se aprende escarmentando
#9 trasparente
Y cuando tengan un par de años más a votar a vox porque no follan.
Gadfly #15 Gadfly
#9 lo de la obsesión de algunos es para haceroslo mirar
#12 Nadieesperfecto
Yo les hacía lo mismo a ellos de la forma más ridícula y humillante posible
Gadfly #16 Gadfly
#12 me parece justo y correcto
