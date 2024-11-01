edición general
Un alto cargo holandés asegura que el software de los F-35 se puede piratear para no depender de EEUU El secretario de Estado de Defensa del Gobierno holandés, Gijs Tuinman, ha afirmado este domingo que los aviones de combate estadounidenses F-35 se podrían piratearse para tener acceso total a sus sistemas en caso de ruptura de la alianza con Estados Unidos.

ur_quan_master #2 ur_quan_master
"un ataque ruso a gran escala contra la OTAN"
No me puedo creer como tiene de podrida esta.gwnte el cerebro.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Cuando vea correr el Doom en el HUD del piloto me lo creeré
#1 MenéameParaLosFascistas
Sí, con la ayuda de dios cualquier milagro es posible. Falta demostrarlo.
lvalin #5 lvalin *
Comprar aparatos de 100 millones para ver si podemos hacerles jailbreak y que los podamos utilizar sin el permiso del fabricante.
Excelente plan ¿qué puede salir mal?.
ElBeaver #4 ElBeaver
Jamás invadiría Ucrania.
