Un alto cargo holandés asegura que el software de los F-35 se puede piratear para no depender de EEUU El secretario de Estado de Defensa del Gobierno holandés, Gijs Tuinman, ha afirmado este domingo que los aviones de combate estadounidenses F-35 se podrían piratearse para tener acceso total a sus sistemas en caso de ruptura de la alianza con Estados Unidos.