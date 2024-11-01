Alquiler Seguro también es una financiera: presta dinero a caseros e inquilinos con intereses de hasta el 15%

La inmobiliaria adelanta de 12 a 60 meses de renta a los arrendadores, con tipos de interés de hasta el 10,75%, y un mes a los inquilinos a un tipo del 14,95%. Cifra en tres millones de euros los anticipos concedidos desde 2023 a dueños de inmuebles en alquiler. Alquiler Seguro creó en junio de 2023 su propia financiera. Primero la llamó Banquiler y menos de un año después la rebautizó como Balquiler. Se dedica a conceder préstamos tanto a caseros como a inquilinos. El grupo asegura que es el primero en poner en el mercado un servicio de.......