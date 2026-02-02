·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7924
clics
El despido de Hacendado
8470
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6236
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4908
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
4617
clics
Patatas a lo probe
más votadas
395
El despido de Hacendado
628
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
371
El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"
435
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
290
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
18
clics
Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
El Ayuntamiento de Ibiza iniciará el alquiler de siete pisos municipales en el centro de Ibiza a un precio de 200 euros al mes
|
etiquetas
:
vivienda
,
ibiza
3
1
0
K
44
politica
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
44
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Nastar
Uhhhh siete!!! Cuidao a ver si no se quedan algunos sin alquilar por tanto exceso de oferta....
7
K
84
#3
sotillo
#2
Y que esto sea noticia cuando debería ser lo normal
0
K
11
#6
mosfet
#3
Lo que es normal es que los ricos quieren serlo cada vez más, a costa de todo,
1
K
15
#10
Spirito
#6
Eso es.
Ya cada vez queda más claro que esto va por castas, por clases sociales...
1
K
21
#15
mosfet
#10
Tienes razón, y me da miedo, no veo que vaya a cambiar el rumbo que lleva la sociedad, cuando estuve en México era alucinante las diferencias sociales, esque además del dinero los de arriba despreciaban a los abajo al punto de haber un baño que recuerdo que ponía "Para el uso de la señora Ingería XXXX", eso en la sede de la empresa con la que colaboramos en la instalación de unos equipos de valoración funcional en hospitales.Mierda de classes
1
K
15
#16
Spirito
*
#15
Lo tienes eso mismo en Nerja, en Ibiza, en Marbella... RESERVADO.
Fui a un restaurante, meàndome vivo, no aguantaba... entre a un restaurante-bar, pedí una consumición y directamente me la denegaron. Me dieron que el local estaba RESERVADO.
Le dije, por favor, que necesita hacer un pis y nada.
Yo iba bien vestido, pero tenía acento español. La humillación que sentí fue tremenda y, sí, a los pocos minutos de salir me mee encima.
0
K
9
#19
sotillo
#6
Yo tenía entendido que lo bueno es tener muchos ricos por qué dan trabajo
0
K
11
#8
Spirito
#3
¿Lo normal 7 pisos cuando se necesitan miles no solo para jóvenes, sino para funcionarios (jóvenes o no) para trabajares en general, para nuevas parejas, etc...?
1
K
15
#18
sotillo
#8
A ver si me explico bien, lo normal sería que hubiera muchos pisos en alquiler económico y no que sea noticia por qué solo son siete los que hay
1
K
20
#20
Spirito
#18
Uhmmm... por ahí te has escapado.
0
K
9
#7
taSanás
#2
justo eso es lo que buscan con el tope de alquiler, dar titulares diciendo que se alquila a X euros (cantidad baja) ignorando completamente a todos los que se quedan sin posibilidad de vivienda porque, entre otras cosas, no compensa poner en alquilar o construir para alquilar.
2
K
25
#9
Alfon_Dc
#7
nooo, como va a compensar alquilar a un precio razonable? Mejor dejarlo cerrado..ah,no , que me han dicho que entonces te lo ocupan..
1
K
20
#12
taSanás
#9
no hay más ciego que el que no quiere ver….
0
K
7
#13
Alfon_Dc
#12
ya te digo..incluso .no hay más ciego que el que no quiere ver...o el que se lo lleva calentito por hacer que no se entera .
0
K
6
#14
taSanás
#13
a ver, se que no va a servir para que entres en razón pero te pongo un ejemplo plo.
Si a mi no me compensa alquilar un piso que me costó 200.000 euros por menos de 1000 y el estado me obliga a hacerlo por 200, puedo decidir venderlo.
Que le pasará a esa persona que solo puede pagar 1000? Que se queda sin esa opción habitacional,’porque no puede optar a una hipoteca de 200.000.
Otra: Que crees que pasará cuando alguien quiera reformar para alquilar? Que no reformará.
De verdad es tan difícil ver la dinámica económica básica?
0
K
7
#1
NPCMeneaMePersigue
En Valencia como nos gobierna la secta satanista de amigos de Israel para acceder a una vivienda de proteccion oficial necesitas cobrar 66.000 al año y se las quedan ellos.
Pero Ibiza demuestra que se puede comprar pisos y ponerlos baratos.
3
K
59
#4
antesdarle
#1
bueno siete pisos, casi que te toque la lotería
1
K
21
#5
mosfet
#4
¿sólo son siete?
0
K
6
#11
angelitoMagno
Son pocos pisos, pero algún sitio se empieza. O se empiezan a tomar medidas así, o ya me diréis quienes les van a servir cervezas a los turistas.
0
K
14
#17
vertedero_de_rojos
Que comiencen los juegos del hambre
0
K
6
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya cada vez queda más claro que esto va por castas, por clases sociales...
Fui a un restaurante, meàndome vivo, no aguantaba... entre a un restaurante-bar, pedí una consumición y directamente me la denegaron. Me dieron que el local estaba RESERVADO.
Le dije, por favor, que necesita hacer un pis y nada.
Yo iba bien vestido, pero tenía acento español. La humillación que sentí fue tremenda y, sí, a los pocos minutos de salir me mee encima.
Si a mi no me compensa alquilar un piso que me costó 200.000 euros por menos de 1000 y el estado me obliga a hacerlo por 200, puedo decidir venderlo.
Que le pasará a esa persona que solo puede pagar 1000? Que se queda sin esa opción habitacional,’porque no puede optar a una hipoteca de 200.000.
Otra: Que crees que pasará cuando alguien quiera reformar para alquilar? Que no reformará.
De verdad es tan difícil ver la dinámica económica básica?
Pero Ibiza demuestra que se puede comprar pisos y ponerlos baratos.