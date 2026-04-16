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Alquilar una habitación en Málaga se lleva ya casi el 40% del sueldo de los jóvenes: "es una trampa generacional"

Alquilar una habitación en Málaga se lleva ya casi el 40% del sueldo de los jóvenes: "es una trampa generacional"

El coste del alquiler de una habitación absorbe gran parte del salario neto de un joven, a lo que hay que sumar muchas veces gastos corrientes del piso. Es "económicamente imposible" el acceso a una vivienda completa en alquiler en solitario por parte de los jóvenes. "Les deja sin margen para ahorrar y plantearse comprar una vivienda algún día". "Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler".

| etiquetas: málaga , vivienda , jóvenes , alquiler , habitaciones
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4 comentarios
3 1 0 K 40 Vivienda
#1 hackerman
Y no solo eso, la inflación se come el resto incluso con un sueldo por encima del mil eurismo vives justísimo.
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shinjikari #4 shinjikari *
#3 ¿Cuanto puede durar el turismo cuando no haya trabajadores que puedan atenderlos? En hoteles, restaurantes, transporte, y todos los servicios que necesitan y demandan.
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shinjikari #2 shinjikari *
Lo de Málaga es una cosa que de verdad no entiendo cómo no ha colapsado. Los tres amigos que tenía trabajando allí, con sueldos decentes todos, han tenido que volverse porque no pueden costearse el alojamiento.
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#3 fremen11
#2 Entre estudiantes y turistas......
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menéame