Almería vive una noche de pánico: tres ataques en cadena con cuchillo en la Vega de Acá

La Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Y.B., un varón de 25 años y nacionalidad marroquí, tras protagonizar una extrema y violenta escalada delictiva durante la noche del pasado martes en el barrio de la Vega de Acá. En un margen de tiempo muy reducido, el ahora encarcelado encadenó hasta tres intentos de robo con intimidación, dejando a su paso escenas de pánico y a una menor de edad con diversas lesiones y heridas.