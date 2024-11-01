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Almería vive una noche de pánico: tres ataques en cadena con cuchillo en la Vega de Acá

La Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Y.B., un varón de 25 años y nacionalidad marroquí, tras protagonizar una extrema y violenta escalada delictiva durante la noche del pasado martes en el barrio de la Vega de Acá. En un margen de tiempo muy reducido, el ahora encarcelado encadenó hasta tres intentos de robo con intimidación, dejando a su paso escenas de pánico y a una menor de edad con diversas lesiones y heridas.

| etiquetas: almería , noche , ataques , delitos , cuchillo
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5 comentarios
3 1 1 K 31 actualidad
#4 Edwin.r
De qué sirve forcejear si te pueden quitar la vida por un teléfono?. Y la noticia tiene demasiado morbo con las "declaraciones", que huelen a inventada, de que si le mandan a su país en tres días vuelve. Noto un tufillo racista en la noticia.
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crob #5 crob
#4 exacto, hay un poco de noticia en el sensacionalismo
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Pues que se vayan pallá
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#2 rogerillu
La pregunta es que hace esta persona en nuestro país. Somos un país del primer mundo y no tenemos medios para que esta chusma no entre? Luego que si la extra derecha sube (que tampoco van a hacer nada), pero igual habría que controlar más la gente que entra a nuestro país.
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maotseng #1 maotseng *
{0x1f481} {0x1f481} {0x1f481} cosas que pasan y eso...
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menéame