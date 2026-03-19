Una alicantina parió un guante con gasas en su interior tras ser operada para evitar un cáncer: "Tuve contracciones"  

Esta es la historia de una mujer de Alicante que parió un guante que en su interior tenía una maraña de gasas. Es la pesadilla real que afirma haber vivido una paciente de 49 años hace un mes. E.B.L., que prefiere no desvelar su identidad, recibió un diagnóstico de adenocarcinoma endocervical in situ (AIS) en junio de 2025 tras una revisión rutinaria. Cuando despertó de la cirugía, el dolor que sentía en la parte baja del abdomen era indescriptible. “Desde el primer momento, tenía una sensación de querer expulsar... Visible en Modo lectura</



