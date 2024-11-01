Los alias del novio de Ayuso

¿Cuál será el apodo cariñoso que pueda utilizar Díaz Ayuso con su novio tan particular? Quizá le diga cosas tales como “querido propietario del pedazo de ático que compartimos” o “Maseratín mío”. Pero esto entra dentro del ámbito privado y es algo indiferente para la vida pública. Sin embargo, sí tiene interés que Alberto González Amador aparezca como Alberto Quirón en el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, por la sencilla razón de que la comunidad madrileña ha transferido cinco mil millones a esa entidad sanitaria con Ayuso como presidenta.