Los alias del novio de Ayuso

¿Cuál será el apodo cariñoso que pueda utilizar Díaz Ayuso con su novio tan particular? Quizá le diga cosas tales como “querido propietario del pedazo de ático que compartimos” o “Maseratín mío”. Pero esto entra dentro del ámbito privado y es algo indiferente para la vida pública. Sin embargo, sí tiene interés que Alberto González Amador aparezca como Alberto Quirón en el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, por la sencilla razón de que la comunidad madrileña ha transferido cinco mil millones a esa entidad sanitaria con Ayuso como presidenta.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El ciudadano particular acosado por los medios de comunicación y el aparato del Estado multiplicó sus ingresos al hacerse novio de Ayuso. Un par de milloncejos daban para vivir en Chamberí y tener un coche de alta gama. Pero la codicia suele romper el saco y las facturas falsas presentadas para deducir impuestos dieron la voz de alarma. Para más inri, ahora sabemos que conserva un perfil falso en Quirón, donde aparece internamente como director de Proyectos, bajo el pseudónimo de Alberto Burnet González.
uyquefrio #2 uyquefrio
Ninguno a la altura del duque empalmado...
sat #3 sat
El defraudador confeso es el que más mola.
