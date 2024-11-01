edición general
Alianza histórica entre Google y Apple: la nueva Siri con IA incluirá los modelos de Gemini

Apple utilizará el modelo de inteligencia artificial Gemini para crear una Siri más personalizada. Tras una "evaluación exhaustiva", la compañía de Tim Cook ha determinado que la tecnología de Google proporciona la base "más sólida" para los Modelos de Fundación Apple y, por ello, está "entusiasmada" con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios. Así lo ha anunciado Google en un comunicado oficial, en el que también ha aclarado que Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos de la manzana mordida...

pedrobotero #8 pedrobotero *
Apple innovando una vez mas!!! ya parecen Whatsapp!!!
Cosmos1917 #1 Cosmos1917 *
Es gracioso pensar que Elon Musk y Sam Altman montaron OpenAI hace casi 10 años para evitar justo esto.
tul #2 tul
#1 para evitar que google ponga su cagarruta en la empresa de telefonos que no tienen? pues parece que no lo han conseguido
Cosmos1917 #4 Cosmos1917
#2 Yo no llamaría cagarruta a Gemini la verdad, para mi esta en muchos aspectos por encima de chatgpt. Pero no, claramente no lo han conseguido.
tul #5 tul
#4 lo que te caguen en el movil no va a ser gimini, va a se una version recortarda cargada de spyware hasta las orejas, les pueden dar mucho por culo
Cosmos1917 #6 Cosmos1917
#5 Si, en general todo lo que venga de Silicon Valley va a estar siempre lleno de spyware yankee y sionista.
arturios #3 arturios
Y como siempre Apple lo venderá como la ostia innovadora del siglo cuando en realidad es que no ha sabido desarrollar la IA prometida para sus dispositivos, que, por cierto ¿p´a qué?
