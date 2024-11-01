Alianza histórica entre Google y Apple: la nueva Siri con IA incluirá los modelos de Gemini

Apple utilizará el modelo de inteligencia artificial Gemini para crear una Siri más personalizada. Tras una "evaluación exhaustiva", la compañía de Tim Cook ha determinado que la tecnología de Google proporciona la base "más sólida" para los Modelos de Fundación Apple y, por ello, está "entusiasmada" con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios. Así lo ha anunciado Google en un comunicado oficial, en el que también ha aclarado que Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos de la manzana mordida...