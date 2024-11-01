Bruce Springsteen dedica una canción a Renee Good: "El ICE usa tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos"

"Si creen en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella, si se oponen a que tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadan una ciudad estadounidense y utilicen tácticas de la Gestapo [la policía política de la Alemania nazi] contra nuestros conciudadanos, si creen que no merecen ser asesinados por ejercer su derecho a protestar, entonces envíenle un mensaje a este presidente", le pedía a los asistentes.