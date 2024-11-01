edición general
Bruce Springsteen dedica una canción a Renee Good: "El ICE usa tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos"

"Si creen en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella, si se oponen a que tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadan una ciudad estadounidense y utilicen tácticas de la Gestapo [la policía política de la Alemania nazi] contra nuestros conciudadanos, si creen que no merecen ser asesinados por ejercer su derecho a protestar, entonces envíenle un mensaje a este presidente", le pedía a los asistentes.

4 comentarios
Kantinero #2 Kantinero
Siempre grande el boss
1 K 32
Ramen #3 Ramen
The Boss siempre en el lado correcto de la historia.
0 K 11
Olepoint #1 Olepoint
Y ahora van los borregos y votan a VOX.... xD xD xD xD xD xD xD xD Justo el camino contrario a lo que hay que hacer....
0 K 8
#4 aletmp
A mi este no me gusta mucho, prefiero a Bruce Sprinter :troll:
0 K 7

