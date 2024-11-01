edición general
Aliados de Trump son contratados por una empresa minera de Groenlandia a medida que crece la amenaza (inglés)

La empresa que ha demandado a Groenlandia por el derecho a extraer tierras raras ha contratado a una empresa de cabildeo estrechamente vinculada a la administración Trump.Energy Transition Minerals anunció que había contratado a Ballard Partners, una empresa de cabildeo dirigida por Brian Ballard, uno de los principales donantes y recaudadores de fondos de Trump, para hacer valer lo que, según afirma, son sus derechos sobre el territorio. La fiscal general Pam Bondi y la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, fueron contratadas por Ballard...

| etiquetas: groenlandia , donald trump , empresa minera , ballard partners
Supercinexin #2 Supercinexin
Y por ésto, queridos niños, los rojos de mierda decíamos que no era una buena idea permitir que los recursos nacionales pudieran ser propiedad privada y explotados por empresas privadas, ni muchísimo menos que las empresas fueran libres de demandar a los Estados en tribunales "internacionales" y demás burradas salvajes.

Con el Tío Donald, váis a comer Libertad pero a dos carrillos, el 99% de la población occidental. Tragaréis Libertad hasta que se os salga por las orejas. Y ya, cuando queráis, pues aquí estaremos los rojos de mierda para daros la mano :hug:
Forni #3 Forni
#2 Y ya, cuando queráis, pues aquí estaremos los rojos de mierda para daros la mano

Tú tampoco aprendes que a los egoístas no hay que darles ni agua?
M.Rackham #5 M.Rackham
#3 Exacto. Mejor un guantazo, con la mano abierta, enfundada en un guante de acero.

Los de izquierdas estamos siendo demasiado permisivos con los que solo miran por sus intereses.

Ya lo dijimos hace tiempo. Ojalá se pudiera dividir los servicios entre los que votan liberalismo y los que votan socialismo. En menos de una década no iba a quedar ni el gilipollas integral de wall street del lado de los servicios liberales.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Si alguien dudaba que la invasión era una fanfarronada, ahí tiene la prueba que ya está en marcha.
eldet #4 eldet
si no minan es porque no pueden, es muy caro. No es que lo tengan prohibido, esto no es mas que una estupidez mas de trump.
