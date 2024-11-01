Aliados de Trump son contratados por una empresa minera de Groenlandia a medida que crece la amenaza (inglés)

La empresa que ha demandado a Groenlandia por el derecho a extraer tierras raras ha contratado a una empresa de cabildeo estrechamente vinculada a la administración Trump.Energy Transition Minerals anunció que había contratado a Ballard Partners, una empresa de cabildeo dirigida por Brian Ballard, uno de los principales donantes y recaudadores de fondos de Trump, para hacer valer lo que, según afirma, son sus derechos sobre el territorio. La fiscal general Pam Bondi y la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, fueron contratadas por Ballard...
| etiquetas: groenlandia , donald trump , empresa minera , ballard partners
Con el Tío Donald, váis a comer Libertad pero a dos carrillos, el 99% de la población occidental. Tragaréis Libertad hasta que se os salga por las orejas. Y ya, cuando queráis, pues aquí estaremos los rojos de mierda para daros la mano
Tú tampoco aprendes que a los egoístas no hay que darles ni agua?
Los de izquierdas estamos siendo demasiado permisivos con los que solo miran por sus intereses.
Ya lo dijimos hace tiempo. Ojalá se pudiera dividir los servicios entre los que votan liberalismo y los que votan socialismo. En menos de una década no iba a quedar ni el gilipollas integral de wall street del lado de los servicios liberales.