Alex Pretti rinde el saludo final a un veterano al que atendió en la UCI [ENG]  

«Hoy recordamos que la libertad no es gratis. Tenemos que trabajar por ella, cuidarla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella», dice Pretti en el vídeo. «Ojalá no lo olvidemos nunca y recordemos siempre a nuestros hermanos y hermanas que han servido, para que podamos disfrutar del regalo de la libertad. Así que, en este momento, los recordamos y damos gracias por su dedicación y su servicio desinteresado a nuestra nación en la causa de la libertad. En esta hora solemne, les rendimos nuestro honor y nuestra gratitud».