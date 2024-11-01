edición general
Alex Pretti rinde el saludo final a un veterano al que atendió en la UCI

Alex Pretti rinde el saludo final a un veterano al que atendió en la UCI [ENG]  

«Hoy recordamos que la libertad no es gratis. Tenemos que trabajar por ella, cuidarla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella», dice Pretti en el vídeo. «Ojalá no lo olvidemos nunca y recordemos siempre a nuestros hermanos y hermanas que han servido, para que podamos disfrutar del regalo de la libertad. Así que, en este momento, los recordamos y damos gracias por su dedicación y su servicio desinteresado a nuestra nación en la causa de la libertad. En esta hora solemne, les rendimos nuestro honor y nuestra gratitud».

Grahml
Para Stephen Miller, era un asesino

x.com/i/status/2015133481261474030  media
themarquesito
#2 El Goebbels calvo es un ser infame
Fartón_Valenciano
El video es claro, fue una ejecución en toda regla...

Trump y compañía han superado todas mis expectativas, lo que no me esperaba es que mandara a sus matones a disparar contra gente desarmada, bueno, viendo lo que paso con el asalto del capitolio y como indulto a los asaltantes pese a que hubo muertos... Ya no descarto nada...
TipejoGuti
Joder, es la sensación de que hasta las buenas personas de USA se creen esa mierda de un ejército que va por el mundo regalando libertad, bombas y cobrando solo en contratos de explotación...
Mikhail
#5 Es lo que tiene la propaganda nacionalista en una sociedad. Si te bombardean (pun intended) desde pequeño con lo bueno, poderoso, grande y justo que es tu país, acabas creyéndolo aunque diariamente leas en las noticias que no es como tú crees. Sobre todo si no tienes ni idea de cómo es el resto del mundo. :-(
ZamoraBigote
Estando de acuerdo con lo criminal y estupido de su asesinato tampoco parece muy acertado que el muchacho presentara a soldados veteranos del ejército USA como mártires de la libertad.
escalibrur
#4 desde nuestro punto de vista sus palabras suenan a patriotismo y propaganda militarista, y lo son. Pero este video se muestra en contraposicion a los actuales poderes de Estados Unidos que intentan caracterizarlo como un terrorista domestico que intentaba asesinar a agentes del ICE.
Este tipo de videos hace que se les caiga el relato, porque no es una persona Woke o un joven a la que hace 5 anos detuvieron por fumarse un porro, era poco menos que el ciudadano ejemplar segun sus valores y lo han asesinado sin motivo.
ldoes
#4 #7 Gane quien gane estas cosas evidencian que EE.UU va a seguir dando asco durante mucho tiempo.
Chinchorro
Sus asesinos no merecen ni la mierda que les sale del culo.
Equidislate
Un héroe que fue asesinado defendiendo a otros del fascismo y terrorismo de IC. Un verdadero héroe americano, con lo que les gusta eso en EEUU. Pues ahí le tienen, muerto, acribillado a balazos por los perros rabiosos de ICE , y el beneplácito del malnacido fascista de su amo anaranjado.
