Alérgicos, tenemos un problema: tras un invierno engañoso, esto es lo que traerá la primavera

Un invierno generoso en lluvias ha ofrecido tregua a los alérgicos, pero también ha preparado el terreno para una primavera especialmente difícil. Ese “efecto lavado” (como lo denominan los expertos) ha reducido temporalmente la concentración de polen en el aire, dejando una sensación engañosa de alivio. Sin embargo, bajo esa aparente calma, la vegetación ha prosperado con fuerza inusitada. Campos, parques y bosques han acumulado una energía latente que ahora, con la llegada del calor, se traducirá en una polinización intensa.