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Alemania e Italia dan la cara por España ante la amenaza del Pentágono: «La OTAN debe de permanecer unida»

Alemania e Italia dan la cara por España ante la amenaza del Pentágono: «La OTAN debe de permanecer unida»

Giorgia Meloni aseguro que «debemos trabajar para reforzar la Alianza y para reforzar la columna europea»

| etiquetas: italia , alemania , españa , otan
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8 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
#1 Pitchford
Estemos o no estemos en la OTAN, si mañana "alguien" nos atacara no creo que podamos contar con la ayuda de Usa. De algunos paises de la UE supongo que sí.
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#2 Leon_Bocanegra
Los que no darán la cara por España son los españoles de banderita.
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MAVERISCH #3 MAVERISCH
#2 ¿Y los otros?
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#6 Leon_Bocanegra
#3 los otros somos patriotas. Pero de los de verdad, de los de dar la cara por España y por sus ciudadanos.
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#7 fremen11 *
#3 Dices lo que no llevan banderitas, pulseritas, no se les llena la boca con la palabra España, no van de patriotas de boquilla y no traicionan a España a la mínima?
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SMaSeR #4 SMaSeR
#2 A mi lo que me parece una proeza física es que lo haga Alemania teniendo la cabeza metida en el culo del genocida israeli.
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Entoavía ay quien confunde "deber" con "deber de".
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LoboAsustado #8 LoboAsustado
Que raro que los franceses no salgan en nuestra defensa , ¿eh?
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menéame