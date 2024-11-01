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Alemania e Italia dan la cara por España ante la amenaza del Pentágono: «La OTAN debe de permanecer unida»
Giorgia Meloni aseguro que «debemos trabajar para reforzar la Alianza y para reforzar la columna europea»
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#1
Pitchford
Estemos o no estemos en la OTAN, si mañana "alguien" nos atacara no creo que podamos contar con la ayuda de Usa. De algunos paises de la UE supongo que sí.
3
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#2
Leon_Bocanegra
Los que no darán la cara por España son los españoles de banderita.
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#3
MAVERISCH
#2
¿Y los otros?
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#6
Leon_Bocanegra
#3
los otros somos patriotas. Pero de los de verdad, de los de dar la cara por España y por sus ciudadanos.
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#7
fremen11
*
#3
Dices lo que no llevan banderitas, pulseritas, no se les llena la boca con la palabra España, no van de patriotas de boquilla y no traicionan a España a la mínima?
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#4
SMaSeR
#2
A mi lo que me parece una proeza física es que lo haga Alemania teniendo la cabeza metida en el culo del genocida israeli.
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#5
Un_señor_de_Cuenca
Entoavía ay quien confunde "deber" con "deber de".
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#8
LoboAsustado
Que raro que los franceses no salgan en nuestra defensa , ¿eh?
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