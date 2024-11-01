El alegato de Eduardo Casanova en 'La Revuelta' sobre el VIH y el sida: "Indetectable es igual a intransmisible"

"El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad derivada, ¿no?", le preguntó Broncano a su invitado, para que este se lo explicara detalladamente a los espectadores: "El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es la enfermedad que tienes si no tomas la medicación durante mucho tiempo".