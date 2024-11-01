edición general
7 meneos
44 clics
El alegato de Eduardo Casanova en 'La Revuelta' sobre el VIH y el sida: "Indetectable es igual a intransmisible"

El alegato de Eduardo Casanova en 'La Revuelta' sobre el VIH y el sida: "Indetectable es igual a intransmisible"

"El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad derivada, ¿no?", le preguntó Broncano a su invitado, para que este se lo explicara detalladamente a los espectadores: "El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es la enfermedad que tienes si no tomas la medicación durante mucho tiempo".

| etiquetas: sida , broncano , casanova , la revuelta
7 0 0 K 68 actualidad
12 comentarios
7 0 0 K 68 actualidad
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 "el porcentaje de personas con sida en España es prácticamente inexistente" Fin.
0 K 19
Torrezzno #3 Torrezzno *
"el porcentaje de personas con sida en España es prácticamente inexistente en España"

:shit: :shit:

Y la hermana del Paco Leon asintiendo con la cabeza a la perorata. En su mente  media
0 K 19
#4 Khanbaliq *
#3 Lee esto para evitar quedar como un gilipollas (bueno ya es tarde) pero puedes leerlo para aprender algo

www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigila
1 K 18
Torrezzno #6 Torrezzno
#4 si yo no digo que tenga o no tenga razon. Digo que no sabe hablar o expresar correctamente sus ideas.
0 K 19
#9 Khanbaliq
#6 3, el Maikeljason
0 K 7
pinzadelaropa #7 pinzadelaropa
#3 No entiendo tu comentario, el porcentaje de personas con SIDA es casi nulo, otra cosa es el porcentaje de gente con VIH que es precisamente lo que está explicando
0 K 10
mono #10 mono
Cuando los expertos que salen en la tele son actores que han visto un documental, mal vamos.

Este Eduardo Casanova podía haber llevado a un par de científicos serios para hablar del tema, pero no nos habríamos reído tanto con el programa
0 K 11
#1 Ovidio
No olvidemos que en este programa el de los ruiditos con la boca hace apología de las drogas un día sí y otro también
5 K -26
#2 fremen11
#1 y que problema hay?? Te venden alcohol, café y tabaco en los bares.
Sólo decir una cosa sobre el bocachancla que ha dicho lo de indetectable = intransmisible, es un puto ignorante
4 K 35
BastardWolf #11 BastardWolf
#2 porque dices que es un ignorante por decir que indetectable=intransmisible?
0 K 11
#12 Beika
#2
Indetectable=intransmisible.
Infórmese.
0 K 6
pinzadelaropa #5 pinzadelaropa
#1 Si no entiendes que Grisom no se droga y que seguramente es el mas sano de toda la tv española... es pura broma (seguramente chivadas la mayoría por el equipo de guionistas)
0 K 10

menéame