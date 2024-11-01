Si el alcohol lo descubriéramos hoy, sería ilegal o no sería tan socialmente aceptado

Su consumo se considera algo social, lo que hace que no siempre se sea consciente de los riesgos que supone su consumo para la salud. Es bastante habitual acompañar las reuniones y celebraciones sociales con bebidas alcohólicas.



Esto normaliza su consumo y cada vez se comienza a beber a edades más tempranas, siendo los 14 años la edad de inicio más habitual en nuestro país. Sin embargo, que se beba más y a edades más tempranas no disminuye los riesgos, al contrario.