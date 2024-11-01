edición general
Si el alcohol lo descubriéramos hoy, sería ilegal o no sería tan socialmente aceptado

Su consumo se considera algo social, lo que hace que no siempre se sea consciente de los riesgos que supone su consumo para la salud. Es bastante habitual acompañar las reuniones y celebraciones sociales con bebidas alcohólicas.

Esto normaliza su consumo y cada vez se comienza a beber a edades más tempranas, siendo los 14 años la edad de inicio más habitual en nuestro país. Sin embargo, que se beba más y a edades más tempranas no disminuye los riesgos, al contrario.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues como el trabajo.

PD: Y si mi abuela tuviera ruedas...
4 K 59
skaworld #3 skaworld
#1 ...podría empujar su ataud como un carrito
2 K 38
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#3 Te has pasado tres pueblos. Si acaso sería su urna ⚱️
1 K 27
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
el sistema te quiere cuanto más drogado y adicto mejor. te imaginas toda esa gente alcoholizada a diario empleando ese dinero y ese tiempo en cosas que NO le convienen al sistema? serían un verdadero peligro. mejor de alcohol drogas y dopamina vía notificaciones de redes sociales hasta arriba y el sistema contento!
0 K 12
Falk #4 Falk
Los problemas con el alcohol no se tratan con la misma medida que con las otras adicciones.

Sé de gente que vive con una cerveza en la mano, o visita el bar a diario y nadie dice nada.
0 K 7
#6 Pitchford
El alcohol lo toman hasta los animales para coger el puntito.. Ninguna otra droga tiene una tradición de millones de años..
0 K 18
ombresaco #7 ombresaco
#6 esa es la otra interpretación, que se aplican criterios mucho más estrictos a otras drogas "nuevas" o no tradicionales (desde nuestro punto de vista).
0 K 12
#9 Pitchford
#7 Lógico, para empezar porque nuestros cuerpos han tenido tiempo incluso de evolucionar para soportar sin problemas o con daños limitados cierto consumo de alcohol.
1 K 30
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
El alcohol es una droga peligrosa, legal, forma parte de nuestra cultura y costumbres. Si dices que no bebes te ven como una persona rara. Hay toda una industria del vino, la cerveza y los licores que son puestos de trabajo y riqueza, y es difícil ir contra eso.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga por que las bebidas alcohólicas se etiqueten con advertencias sanitarias claras y destacadas sobre su relación directa con el cáncer, de manera similar a como se hace con los paquetes de cigarrillos.
En los medios de comunicación no debería de promocionarse ni vinos como parte de nuestra cultura.
0 K 13
sorrillo #10 sorrillo *
Existe la hipótesis que se produjo una selección natural en la cual sobrevivieron quienes preferían el alcohol al agua.

En una época el agua estaba suficientemente contaminada como para ser una fuente de enfermedades y mortalidad y por contra la bebida alcohólica era una forma de mitigar o eliminar esos riesgos. Quienes preferían agua no sobrevivieron a esa época.

Hoy en día tenemos agua saludable en el grifo y esa selección natural no se da pero seguimos arrastrando esa preferencia por las…   » ver todo el comentario
0 K 10

