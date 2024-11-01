Si el alcohol lo descubriéramos hoy, sería ilegal o no sería tan socialmente aceptado

Su consumo se considera algo social, lo que hace que no siempre se sea consciente de los riesgos que supone su consumo para la salud. Es bastante habitual acompañar las reuniones y celebraciones sociales con bebidas alcohólicas.
Esto normaliza su consumo y cada vez se comienza a beber a edades más tempranas, siendo los 14 años la edad de inicio más habitual en nuestro país. Sin embargo, que se beba más y a edades más tempranas no disminuye los riesgos, al contrario.
| etiquetas: alcohol , drogas , salud
PD: Y si mi abuela tuviera ruedas...
Sé de gente que vive con una cerveza en la mano, o visita el bar a diario y nadie dice nada.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga por que las bebidas alcohólicas se etiqueten con advertencias sanitarias claras y destacadas sobre su relación directa con el cáncer, de manera similar a como se hace con los paquetes de cigarrillos.
En los medios de comunicación no debería de promocionarse ni vinos como parte de nuestra cultura.
En una época el agua estaba suficientemente contaminada como para ser una fuente de enfermedades y mortalidad y por contra la bebida alcohólica era una forma de mitigar o eliminar esos riesgos. Quienes preferían agua no sobrevivieron a esa época.
Hoy en día tenemos agua saludable en el grifo y esa selección natural no se da pero seguimos arrastrando esa preferencia por las… » ver todo el comentario