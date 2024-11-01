El alcalde de Reinosa se reduce el sueldo un 8% y no libera a ningún concejal

Las medidas aprobadas este viernes "suponen una reducción del 50% en el gasto político respecto al anterior equipo de gobierno, y de aproximadamente un 70% en comparación con el inicio de la legislatura, pasando de un coste de 140.000 euros anuales a 40.000 euros", sostienen los socialistas
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Votadles, votadles.
Por cierto algo no cuadra en los números o las declaraciones.
Dicen que han bajado los gastos de 140k a 40k, lo que podría entenderse como los gastos totales de un ayuntamiento que sea una aldea; pero también dicen que el sueldo del alcalde se queda en 40k y que se han reducido dietas a concejales y otras cosas, por lo… » ver todo el comentario