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El alcalde de Reinosa se reduce el sueldo un 8% y no libera a ningún concejal

El alcalde de Reinosa se reduce el sueldo un 8% y no libera a ningún concejal

Las medidas aprobadas este viernes "suponen una reducción del 50% en el gasto político respecto al anterior equipo de gobierno, y de aproximadamente un 70% en comparación con el inicio de la legislatura, pasando de un coste de 140.000 euros anuales a 40.000 euros", sostienen los socialistas

| etiquetas: alcalde , reinosa , sergio balbotin , sueldo
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4 comentarios
9 1 0 K 125 politica
sat #4 sat
Baia baia... Son todos iguales.
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#3 alhambre
10.000 votos más para el PP.
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Andreham #1 Andreham
Las medidas relativas a la reducción del sueldo de la Alcaldía salieron adelante con los votos favorables de PRC y REC y la abstención de PP y VOX.

Votadles, votadles.

Por cierto algo no cuadra en los números o las declaraciones.

Dicen que han bajado los gastos de 140k a 40k, lo que podría entenderse como los gastos totales de un ayuntamiento que sea una aldea; pero también dicen que el sueldo del alcalde se queda en 40k y que se han reducido dietas a concejales y otras cosas, por lo…   » ver todo el comentario
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Gry #2 Gry *
#1 Lo tienes en el titular, antes había concejales "liberados" que cobraban un sueldo del ayuntamiento.
2 K 38

menéame