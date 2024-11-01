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El alcalde de Reinosa denuncia que no puede acceder a documentación municipal tras el relevo

El alcalde de Reinosa denuncia que no puede acceder a documentación municipal tras el relevo

El alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín (PSOE), ha denunciado dificultades para acceder a documentación municipal clave en los primeros días de su mandato, tras el relevo en la Alcaldía. Según explica el propio regidor, los archivadores con expedientes que se encontraban en el despacho de Alcaldía y en otras dependencias municipales fueron trasladados durante el proceso de cambio de Gobierno a otra oficina del Ayuntamiento. El problema, asegura, es que todo ese material quedó cerrado con llave, sin que el nuevo equipo haya podido consultarlo.

| etiquetas: alcalde , reinosa , psoe , documentación municipal
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5 comentarios
16 3 0 K 60 politica
Peka #1 Peka
El alcalde asegura que solicitó abrir esos archivos en presencia del secretario municipal y de la Policía Local, con el objetivo de garantizar transparencia. Sin embargo, cuando acudió al Ayuntamiento para hacerlo, se encontró con que toda la documentación había sido trasladada previamente a un despacho superior.


Fue entonces cuando, según su versión, se produjo otro problema añadido: la cerradura de ese despacho había sido cambiada el día anterior. “Nos dimos cuenta porque la limpiadora

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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Pues no habrá mierda ahí ni nada, como cuando entró Carmena en el Ayuntamiento de Madrid que salían camiones con papeles, o en la moción de censura a Rajoy que en la Moncloa sacaban sacos de papeles en tiras a los contenedores...
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#5 Ovidio
#3 Lo mismo que cuando hubo cambio de gobierno en Andalucía
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#2 concentrado
Caciquismo de toda la vida
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ipanies #4 ipanies
Lo esperable de una organización delictiva...
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menéame