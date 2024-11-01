El alcalde de Reinosa denuncia que no puede acceder a documentación municipal tras el relevo

El alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín (PSOE), ha denunciado dificultades para acceder a documentación municipal clave en los primeros días de su mandato, tras el relevo en la Alcaldía. Según explica el propio regidor, los archivadores con expedientes que se encontraban en el despacho de Alcaldía y en otras dependencias municipales fueron trasladados durante el proceso de cambio de Gobierno a otra oficina del Ayuntamiento. El problema, asegura, es que todo ese material quedó cerrado con llave, sin que el nuevo equipo haya podido consultarlo.