El alcalde de Oviedo le exige al Principado que actúe para evitar los ataques del lobo a las puertas de la ciudad: "Hay que tomar medidas"

El alcalde de Oviedo ha respondido a las peticiones de ayuda de los vecinos de la zona rural del municipio tras los recientes ataques de lobos registrados a escasos kilómetros de la ciudad y la aparición de otros animales salvajes –entre otros osos– muy cerca de algunos pueblos. «El Principado debe tomar medidas para el control de la población de lobos que tanto está perjudicando a las zonas rurales. Quienes mejor conocen cómo combatir este problema son los habitantes de estas zonas. Ellos controlaban perfectamente la población de lobos sin inc
Me parece que tiene mas que ver con los cazadores que no les dejan cazar donde "si toa la vida sa podío" y en menor medida los ganaderos que se quedan sin los pastos de las zonas protegidas. Fueron ellos los que los diezmaron el siglo pasado.
De todas formas, los lobos estaban antes.
no te lo crees, ni con fotos y videos?
pero que se supone que es la solución ? que los asturianos, gallegos, cántabros etc de la zona rural nos vállanos a vivir al centro de madrid?
dejar la ganadería extensiva y hacer la intensiva?