edición general
3 meneos
8 clics
El alcalde de Oviedo le exige al Principado que actúe para evitar los ataques del lobo a las puertas de la ciudad: "Hay que tomar medidas"

El alcalde de Oviedo le exige al Principado que actúe para evitar los ataques del lobo a las puertas de la ciudad: "Hay que tomar medidas"

El alcalde de Oviedo ha respondido a las peticiones de ayuda de los vecinos de la zona rural del municipio tras los recientes ataques de lobos registrados a escasos kilómetros de la ciudad y la aparición de otros animales salvajes –entre otros osos– muy cerca de algunos pueblos. «El Principado debe tomar medidas para el control de la población de lobos que tanto está perjudicando a las zonas rurales. Quienes mejor conocen cómo combatir este problema son los habitantes de estas zonas. Ellos controlaban perfectamente la población de lobos sin inc

| etiquetas: oviedo , lobo , principado
3 0 0 K 26 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 26 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
Si se ponen a cazar lobos en Oviedo, algunos con piel de cordero deberían echarse a temblar.
0 K 12
EldelaPepi #2 EldelaPepi
No me lo acabo de creer.
Me parece que tiene mas que ver con los cazadores que no les dejan cazar donde "si toa la vida sa podío" y en menor medida los ganaderos que se quedan sin los pastos de las zonas protegidas. Fueron ellos los que los diezmaron el siglo pasado.
De todas formas, los lobos estaban antes.
0 K 7
#3 Astur_ *
#2 en asturias tenemos loberas datadas de los romanos
no te lo crees, ni con fotos y videos?
pero que se supone que es la solución ? que los asturianos, gallegos, cántabros etc de la zona rural nos vállanos a vivir al centro de madrid?
dejar la ganadería extensiva y hacer la intensiva?
0 K 11

menéame