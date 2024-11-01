edición general
Un alcalde de Ohio arrestado por voyeurismo tras oler la ropa interior de una niña [ENG]

Un alcalde republicano de Ohio se enfrenta a acusaciones penales después de que, según las autoridades, fuera grabado con una cámara oculta oliendo la ropa interior de una menor. Un informe del incidente elaborado por la Oficina del Sheriff del condado de Richland detalla las acusaciones contra Wesley Dingus, de 48 años, alcalde de Butler. Las denuncias provienen de una menor que se alojaba en su residencia.

Dakaira #1 Dakaira
Joder, que puto asco...
Feindesland #3 Feindesland
Puritanos...
Quién resultó dañado?
Las bragas?

No, lo que nos da asco, no tiene por qué ser delito.
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#3 Sin entrar en si es o no delito, me apostaría el salario a que este buen republicano ha arremetido alguna vez contra el "libertinaje sexual", los gays, y que opina que la Biblia es una fuente moral de referencia.
themarquesito #9 themarquesito
#3 Lo que fue violentado es la razonable expectativa de privacidad de la chica.
#2 unocualquierax
Voyeurismo ?
Sawyer76 #6 Sawyer76
#2 A eso venía. ¿Qué tiene que ver esto con el vouyerismo? ¿Y que tiene el vouyerismo de delito?
Gadfly #7 Gadfly
#6 es delito si lo haces a escondidas sin que la otra persona lo sepa
Connect #4 Connect
Que manías más raras. Oler ¿para qué?
Gotsel #5 Gotsel
#4 para excitarse.
