Un alcalde de Ohio arrestado por voyeurismo tras oler la ropa interior de una niña [ENG]

Un alcalde republicano de Ohio se enfrenta a acusaciones penales después de que, según las autoridades, fuera grabado con una cámara oculta oliendo la ropa interior de una menor. Un informe del incidente elaborado por la Oficina del Sheriff del condado de Richland detalla las acusaciones contra Wesley Dingus, de 48 años, alcalde de Butler. Las denuncias provienen de una menor que se alojaba en su residencia.