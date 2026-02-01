Alberto Garzón: «La izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa a pesar de estar en el Gobierno»

"En nuestro país, desgraciadamente, la izquierda está sumamente dividida y enfrentada, lo que dificulta que se pueda tener un instrumento para cambiar la sociedad. El escenario ahora más probable es que las derechas, la tradicional y la extrema derecha, sumen mayoría en las siguientes elecciones. Ese es el escenario más probable. Y eso es porque la izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa a pesar de estar en el Gobierno y de los buenos indicadores macroeconómicos..."