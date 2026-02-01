Alberto Garzón: «La izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa a pesar de estar en el Gobierno»

"En nuestro país, desgraciadamente, la izquierda está sumamente dividida y enfrentada, lo que dificulta que se pueda tener un instrumento para cambiar la sociedad. El escenario ahora más probable es que las derechas, la tradicional y la extrema derecha, sumen mayoría en las siguientes elecciones. Ese es el escenario más probable. Y eso es porque la izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa a pesar de estar en el Gobierno y de los buenos indicadores macroeconómicos..."
| etiquetas: alberto garzon , izquierda
– No entro en estas consideraciones. Apoyo a todo. Me fui cuando todavía no estaba ese proyecto.
– ¿Por qué se fue realmente?
– Estaba agotado. Muy orgulloso de mi aportación a la política institucional, pero me di cuenta de que era el momento de pasar. Siempre he pensado que la política tiene que ver con renovar, con recambiar. Así opté por dedicarle más tiempo a mi familia, tengo tres hijas pequeñas que han tenido durante mucho tiempo un padre ausente.