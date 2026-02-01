edición general
Alberto Garzón: «La izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa a pesar de estar en el Gobierno»

Alberto Garzón: «La izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa a pesar de estar en el Gobierno»

"En nuestro país, desgraciadamente, la izquierda está sumamente dividida y enfrentada, lo que dificulta que se pueda tener un instrumento para cambiar la sociedad. El escenario ahora más probable es que las derechas, la tradicional y la extrema derecha, sumen mayoría en las siguientes elecciones. Ese es el escenario más probable. Y eso es porque la izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa a pesar de estar en el Gobierno y de los buenos indicadores macroeconómicos..."

Igual también podrían plantearse que en España los que son de izquierdas, que la mayoría son de centro los que más y de derecha en segundo puesto y que cualquier opción de izquierda va a ser siempre minoritaria.
Jamás vais a abandonar una monarquía democráticamente.
– ¿Está amortizado el proyecto de Sumar de Yolanda Díaz?

– No entro en estas consideraciones. Apoyo a todo. Me fui cuando todavía no estaba ese proyecto.

– ¿Por qué se fue realmente?

– Estaba agotado. Muy orgulloso de mi aportación a la política institucional, pero me di cuenta de que era el momento de pasar. Siempre he pensado que la política tiene que ver con renovar, con recambiar. Así opté por dedicarle más tiempo a mi familia, tengo tres hijas pequeñas que han tenido durante mucho tiempo un padre ausente.
Alberto, te han preguntado por el por qué "realmente" de tu marcha, deja de poner lo de ser padre de tres hijas pequeñas como excusa, como si nadie fuera padre de hijas pequeñas y se dedicase a la política institucional en primera línea. no has contestado a la pregunta, Alberto. ah, si te queda tiempo además de cuidar de tus tres hijas, pregúntate por qué un medio como 'El Debate' te dedica una extensa entrevista y estás entre los titulares de su portada y en un domingo. pista: NO es porque hayas publicado un libro recientemente. de nada!
Sánchez está gobernando pero es lo único que separa al PP del poder absoluto en España. El PP tiene la mayor parte del poder autonómico, provincial, municipal y judicial. Cuando tenga el gobierno central, que lo tendrá el breve, el PP tendrá poder absoluto. De hecho, la derecha ya ganó las últimas generales, pero PP, VOX, PNV y Junts no se pusieron de acuerdo por el tema independentista.
Pues ÉL estuvo en el gobierno y decepcionó bastante. Ahora dice que "la izquierda" no ha sabido hacer blablabla. Gente así se llevan cargando a "la izquierda" desde hace décadas
Este es el hermano tonto o el muy tonto?
#8 La paradoja de los Garzón.jpg
Yo entiendo que cuando dice lo de "renovar", "recambiar", se refiere a que él ya no tenía nada que aportar y que es mejor retirarse que quedarse porque sí.
En gobiernos de coalición, el socio pequeño siempre sale perdiendo. No fustigaros demasiado.
