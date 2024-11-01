edición general
Albert Rivera: “No voy a decir nombres, pero hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta”

A Rivera parece que lo persigue la eterna pregunta: ¿Volverá? Él la despeja sin dudar ni una décima de segundo: “No”. Se lo preguntan en privado, por la calle y en las redes sociales. “No voy a decir nombres, pero hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta”. Les da su opinión. Pero nada más. Él prefiere mirar al futuro sin anclarse en el pasado: “Saber llegar es fácil, todo el mundo te da la palmadita. Lo difícil es marcharte sin rencor, sin echarte de menos a ti mismo, que me parece una horterada...

15 comentarios
skaworld
Sabes lo tipico de llamar al timbre y salir corriendo descojonados? Pos a Albert no le hace puta gracia
4 K 67
HeilHynkel
A su puerta llaman:
- Movistar (para que pille el fumbol)
- Vodafone (pa que se cambie de compañía)
- Iberdrola (pa que contrate el gas también)
- Amazon (a dejar paquetes)
- Los testigos de Jehová (pa eso)
- La vecina del quinto (pa recoger el paquete de Amazon que dijo dejaran en su casa aprovechando que no curra y está siempre)
3 K 55
devilinside
#7 El Cartel de Cali (por motivos desconocidos)
0 K 12
HeilHynkel
#11

Pa lo mismo que Amazon. xD
0 K 19
YSiguesLeyendo
"no voy a decir nombres" = invent
1 K 33
cenutrios_unidos
#1 ¿Tu también casi te follas a Angelina Jolie?
1 K 30
denocinha
Huele a leche
2 K 30
angelitoMagno
No voy a decir nombres, pero hay modelos y actrices de hollywood que me mandan mensajes al móvil a diario.
2 K 30
tusitala
#9 Son superpesadas :ffu:
0 K 10
Supercinexin
Este también, no es Presidente del PP porque no quiere. Otro que tal baila.
0 K 17
kkmonokk
Próximamente de tertuliano en su sobremesa!
1 K 16
burgerconqueso
#4 y de ahí a la isla de los famosos
1 K 24
Hoypuedeserungrandia
Otro que pensó en volar hacia el sol y termino achicharrado.
0 K 7
TiagoIn
Hacedme casito, por favor.
0 K 6

