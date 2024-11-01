Albert Rivera: “No voy a decir nombres, pero hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta”

A Rivera parece que lo persigue la eterna pregunta: ¿Volverá? Él la despeja sin dudar ni una décima de segundo: “No”. Se lo preguntan en privado, por la calle y en las redes sociales. “No voy a decir nombres, pero hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta”. Les da su opinión. Pero nada más. Él prefiere mirar al futuro sin anclarse en el pasado: “Saber llegar es fácil, todo el mundo te da la palmadita. Lo difícil es marcharte sin rencor, sin echarte de menos a ti mismo, que me parece una horterada...