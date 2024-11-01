·
Alba Carrillo, sobre sus citas: "Gente de Vox me ha dicho que era comunista con tal de echar un polvo"
"Se acabaron quitando la pulsera. Sí, sí, sí. Te lo juro por mi vida. Esos son mis valores, como Groucho Marx, y si no te gustan, tengo otros"
|
etiquetas
:
alba carrillo
,
vox
,
comunistas
#3
Supercinexin
Normal. Menuda cierva.
2
K
39
#2
Quel
Si. ¿ Y ?
2
K
23
#6
Doisneau
Se que me repito pero... os vale cualquier mierda con tal de seguir con el monotema
0
K
12
#4
CharlesBrowson
mejor me callo
si le hace ilusion
0
K
8
#1
Glidingdemon
Yo también lo haría. Paris bien vale una misa. Lo del amor eterno ya si eso para otro día.
0
K
8
#5
soberao
#1
Se supone que el de Vox se quita la pulserita y ella la suya, porque se folla a un fascista.
Hay mucha sabiduría popular en esto:
"Los que se pelean se desean", " los extremos se atraen" y "el amor es ciego y tú gilipollas".
0
K
15
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
