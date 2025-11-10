edición general
Alba Carrillo y Cristina Cifuentes: dos mujeres fuertes unidas por el reto de viajar en 'Hasta el fin del mundo'

En Hasta el fin del mundo, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes forman una de las parejas más sorprendentes y mediáticas. Dos mujeres con trayectorias muy diferentes, pero con un objetivo común: demostrarse a sí mismas que pueden adaptarse a cualquier situación, incluso en un viaje sin comodidades, sin tecnología y con recursos limitados.

vilgeits #3 vilgeits
- Cristina, ¿nos llevamos cremas?
- No hace falta Alba, ya..ya..dios proveera.
#5 soberao *
#3 Su currículo con su Máster en Derecho Autonómico de forma fraudulenta devuelto le sigue abriendo muchas puertas.
A los que hicieron ese master gastando su dinero y esfuerzo les ha cerrado las puertas porque no se sabe si lo hiciste de manera real o a lo Cifuentes, de manera fraudulenta.
Mejor quitarlo del CV aunque te costara una pasta y horas de estudio.
Robus #7 Robus
un viaje sin comodidades, sin tecnología y con recursos limitados.

Que cojan la línea R1 de Rodalies… y verán como llegan al fin del mundo.
Caresth #6 Caresth
Me pone de mala hostia pensar que les estoy pagando a las inútiles estas un viaje por el mundo.
#2 Leon_Bocanegra
Pero está gente es que no aprende? Que cojones hacen dando esta mierda en RTVE?
Eibi6 #1 Eibi6
La RTVE más plural{troll}
#4 soberao
#1 Aunque se supone que Rtve es "del gobierno" en curso, la verdad es que hay muchos trabajadores públicos que son funcionarios y no cambian con los cambios de gobierno, y al igual que hace unos años estaban programas de José Luis Moreno es.wikipedia.org/wiki/La_Alfombra_Roja_Palace pues ahora vemos programas como este para blanquear la figura de personas que nunca hicieron nada en la vida y hay que mantenerlas metiendo pasta en sus cuentas corrientes.
