Alba Carrillo y Cristina Cifuentes: dos mujeres fuertes unidas por el reto de viajar en 'Hasta el fin del mundo'

En Hasta el fin del mundo, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes forman una de las parejas más sorprendentes y mediáticas. Dos mujeres con trayectorias muy diferentes, pero con un objetivo común: demostrarse a sí mismas que pueden adaptarse a cualquier situación, incluso en un viaje sin comodidades, sin tecnología y con recursos limitados.
| etiquetas: tve , alba carrillo , cristina cifuentes , hasta el fin del mundo
- No hace falta Alba, ya..ya..dios proveera.
A los que hicieron ese master gastando su dinero y esfuerzo les ha cerrado las puertas porque no se sabe si lo hiciste de manera real o a lo Cifuentes, de manera fraudulenta.
Mejor quitarlo del CV aunque te costara una pasta y horas de estudio.
Que cojan la línea R1 de Rodalies… y verán como llegan al fin del mundo.