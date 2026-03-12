edición general
12 meneos
11 clics
Álava pidió en 2025 la expulsión de España de 8 menores sin que se haya materializado ninguna

Álava pidió en 2025 la expulsión de España de 8 menores sin que se haya materializado ninguna

Álava pidió la expulsión de España de 8 menores tutelados: 4 porque en sus lugares de origen tienen familia y un entorno favorable y otros 4 por incumplimiento reiterado de las normas, delitos, agresiones y por su "nula voluntad de integrarse". Sin embargo, ninguna expulsión se ha materializado bien porque el Gobierno central lo está estudiando o porque mientras se esperaba la respuesta han cumplido 18 años, explicó el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran que pide al Gobierno central que actúe con la diligencia necesaria

| etiquetas: álava , menores , expulsión , gobierno de españa
11 1 0 K 137 actualidad
15 comentarios
11 1 0 K 137 actualidad
Comentarios destacados:      
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
Me pinchan y no sangro.

¿Menores extranjeros con familia estable en sus países de origen?
11 K 86
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
#3 "Así, hay menores que tienen una familia que les apoyan y que incluso "les acompañan casi hasta la puerta" del centro de acogida. No están por tanto en una situación de desprotección y el uso que hacen estas familias del servicio es "fraudulento"." :roll:
4 K 62
#13 Beltza01
#3 Y UNICEF qué opjna de esto? Paises que normalizan que niños estén separados de sus padres. Tanto paises de origen como paises de destino.
0 K 7
Mauricio_Colmenero #14 Mauricio_Colmenero
#13 Hay mucho dinero en juego.

En el caso de Marruecos (es el país con mayor número de MENAs en España) ... no les interesa que vuelvan. Son un problema menos, un gasto menos para sus servicios sociales.
Y para España, cuyo acogimiento muchas veces lo realizan las ONGs (cobrando subvenciones), es un dinero que entre en el circuito de Consejerías - Ayudas - ONGs - Empleados. Y no les interesa en devolverlos.
0 K 11
earthboy #15 earthboy
#3 "Estable" como concepto.
0 K 10
alfre2 #4 alfre2
¿Nadie en Álava sabe que un estado no puede expulsar a un menor de su territorio? ¿Son medio idiotas o será desinformación?

Que le pregunten al Supremo sobre el asunto.
3 K 57
eltxoa #10 eltxoa
#4 No se les expulsa. Se les devuelve a sus padres.
3 K 37
Mauricio_Colmenero #11 Mauricio_Colmenero
#4 La obligación de la administración, es velar por el bienestar e integridad de los menores.

Si aparece un menor, lo primero es localizar los padres y devolverlo. Otra cosa es que los padres no puedan hacerse cargo de él, o no estén localizables ... pero si los padres tienen una situación estable en sus países, tienen que volver a sus hogares.

Expulsarles no, se les tiene que devolver a sus hogares.
1 K 21
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
4 K 53
NinjaBoig #7 NinjaBoig
Como estos muchos chavales marroquíes, q hablan a diario con su familia, roban, trafican, agreden, no aprenden ni castellano, viven como si aquí rigiera la sharia,...
Y l@s educador@s encantad@s... :roll:

Los negros /subsaharianos por lo general más serios, educados, quieren trabajar.

Al menos en el centro de acogida de menores donde estuve, donde parece que los malcrien expresamente para que en un futuro sean machistas, chulos y delincuentes... ¬¬
6 K 34
eltxoa #2 eltxoa *
Ya lo puse aquí

www.meneame.net/story/diputacion-araba-pedira-expulsar-menor-tutelado-

Tenemos un gobierno central que no cumple la ley porque no le gusta.
3 K 31
#9 Marisadoro
El año pasado había en Álava 220 menores acogidos dentro de este programa de atención a migrantes sin acompañamiento familiar. Hubo 34 salidas del sistema y en 27 casos el joven lo hizo incorporándose al mercado laboral.
0 K 20
GeneWilder #1 GeneWilder
Brillo a raudales.
1 K 19
#6 endy *
La noticia sería que hubieran retornado a los menores con sus familias pero eso es currar demasiado
1 K 17
#12 javi618
#6 Retornar a menores con sus familias es de fachas.
0 K 10

menéame