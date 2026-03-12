Álava pidió en 2025 la expulsión de España de 8 menores sin que se haya materializado ninguna

Álava pidió la expulsión de España de 8 menores tutelados: 4 porque en sus lugares de origen tienen familia y un entorno favorable y otros 4 por incumplimiento reiterado de las normas, delitos, agresiones y por su "nula voluntad de integrarse". Sin embargo, ninguna expulsión se ha materializado bien porque el Gobierno central lo está estudiando o porque mientras se esperaba la respuesta han cumplido 18 años, explicó el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran que pide al Gobierno central que actúe con la diligencia necesaria
¿Menores extranjeros con familia estable en sus países de origen?
En el caso de Marruecos (es el país con mayor número de MENAs en España) ... no les interesa que vuelvan. Son un problema menos, un gasto menos para sus servicios sociales.
Y para España, cuyo acogimiento muchas veces lo realizan las ONGs (cobrando subvenciones), es un dinero que entre en el circuito de Consejerías - Ayudas - ONGs - Empleados. Y no les interesa en devolverlos.
Que le pregunten al Supremo sobre el asunto.
Si aparece un menor, lo primero es localizar los padres y devolverlo. Otra cosa es que los padres no puedan hacerse cargo de él, o no estén localizables ... pero si los padres tienen una situación estable en sus países, tienen que volver a sus hogares.
Expulsarles no, se les tiene que devolver a sus hogares.
Y l@s educador@s encantad@s...
Los negros /subsaharianos por lo general más serios, educados, quieren trabajar.
Al menos en el centro de acogida de menores donde estuve, donde parece que los malcrien expresamente para que en un futuro sean machistas, chulos y delincuentes...
Tenemos un gobierno central que no cumple la ley porque no le gusta.