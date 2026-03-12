Álava pidió en 2025 la expulsión de España de 8 menores sin que se haya materializado ninguna

Álava pidió la expulsión de España de 8 menores tutelados: 4 porque en sus lugares de origen tienen familia y un entorno favorable y otros 4 por incumplimiento reiterado de las normas, delitos, agresiones y por su "nula voluntad de integrarse". Sin embargo, ninguna expulsión se ha materializado bien porque el Gobierno central lo está estudiando o porque mientras se esperaba la respuesta han cumplido 18 años, explicó el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran que pide al Gobierno central que actúe con la diligencia necesaria