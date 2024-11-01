edición general
8 meneos
18 clics
El alarmante aumento de trabajadores irregulares

El alarmante aumento de trabajadores irregulares

"Desde 2020, los casos de trabajo en B que atendemos han crecido un 14% y el 95% son personas extranjeras: una economía sumergida que los convierte en trabajadores invisibles, sin derecho a enfermar, a paro ni a futuro."

| etiquetas: empleo , inmigración , legalidad , trabajadores
7 1 0 K 69 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 69 actualidad
pepel #4 pepel
¿Habrá habido aumento de empresarios delincuentes?
0 K 20
JuaRoAl #6 JuaRoAl
#4 Más bien de inmigración irregular, hay que cambiar la ley ya, no puede ser que se exploten a cientos de miles de inmigrantes que vienen a currar, y luego haya paguitas para otros que yo me sé que no paran de delinquir, y no es una experiencia personal, no hay más que ver el desglose de delitos por país/contienente de inmigración.

Lo suyo es que las latinas, mientras cambian o no la ley, encuentren abogados que les ayude no sé si a demostrar que llevan aquí años trabajando aunque en B y así el den los papeles d euna vez y puedan tener más poder de negociación y no ser explotadas salvajemente.
0 K 9
#2 Emotivo
Muchos se están hinchando a dinero negro y los que los representan políticamente criminalizan a los inmigrantes, esa es la cruda paradoja.
1 K 18
JuaRoAl #5 JuaRoAl
#2 Pfff no sé, si te refieres a que la derecha criminaliza a los inmigrantes y que luego los empresarios don de derechas, yo conozco muchos empresarios de izquierdas es el gobierno actual de izquierda quién está criminalizando a los latinos con estas leyes, y no hay visos de que vayan a cambiar nada, mientras se le llena la boca de "ninguna persona es ilegal" permite que literalmente estén cientos de miles de latinos, sobre todo latinas, explotadas en domicilios, es que solo por…   » ver todo el comentario
1 K 13
SegarroAmego #8 SegarroAmego *
El campo, la hostelería y (menos) la construcción está lleno de irregulares en B. Y muchos de los que van con Glovo y demás además suplantando la identidad de otro, que cobra alquiler mientras paga la cuota reducida de autonomo. Y este tremendo fraude laboral de y a la seguridad social lo tenemos en nuestras calles de amarillo chillón todos los días.

Es muy fácil acabar con esto pero nuestros políticos hdps tienen otras prioridades por lo visto

Pero mientras medio país se esté forrando estafando inmigrantes, "el país va bien"
1 K 14
#9 Potion
#8 Mmmm eso me ha pasado ya unas pocas de veces, pedir un glovo y que no sea la perosna que aparece en la app y me suelten siempre "es que es mi novia que se ha registrado por mi" xD.
Casi nada, más abogados hacen falta para esta gente a la espera de que nuestro inútiles políticos hagan algo, que spóiler, no harán nada porque los ilegales(pero legítimos, no la chusma, a esa hay que echarla) no votan.
0 K 10
JuaRoAl #1 JuaRoAl
Es que afecta desproporcionadamente a los inmigrantes, debería ser fácil conseguir los papeles si estás aquí trabajando, yo mismo he conocido a decenas de latinas, todas se dedican a lo mismo, cuidados domésticos y todas están sin papeles y explotadas, siendo gente honrada que vienen a aportar a nuestra sociedad y es que NO ES uno o dos casos, son mayoría aplastante las que están así.

Y luego "te dejamos un día libre a la semana" o "al mes" como fue el caso de una amiga. Explotadores es poco, pero esa explotación, no nos confundamos, es en buena medida culpa de la legislación que tenemos que lo pone tan díficil a gente que viene a aportar.
0 K 9
#3 cocococo
En muchos sitios contratan a extranjeros, sobre todo a latinoamericanos, pero no a la gente nacida en España. Dicen que los españoles de ahora, los jóvenes de ahora, son pijos y vagos, están siempre con los videojuegos y no dan palo al agua. La mayoría de los españoles jóvenes casados o independizados viven de las cuentas corrientes de sus padres y abuelos.
0 K 6
#7 Potion
#3 Eso son cuentos chinos, es porque es más barato y pueden defenderse menos, punto. Lo último que dices, es totalmente cierto, o eso veo al mi alrededor, y no me extraña, ganan más los jubilados que los jóvenes.
0 K 10

menéame