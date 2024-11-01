El ajo, la cebolla y el puerro esconden compuestos capaces de alargar la vida, según una investigación del CSIC

Una investigación española liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que determinados compuestos naturales presentes en alimentos tan cotidianos como el ajo, la cebolla o el puerro pueden alargar la vida y mejorar la calidad del envejecimiento, al menos en modelos animales. El hallazgo, publicado en la revista científica Cell Metabolism, abre nuevas líneas de investigación para desarrollar terapias que ayuden a envejecer mejor y durante más tiempo.