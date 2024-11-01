edición general
El ajo, la cebolla y el puerro esconden compuestos capaces de alargar la vida, según una investigación del CSIC

Una investigación española liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que determinados compuestos naturales presentes en alimentos tan cotidianos como el ajo, la cebolla o el puerro pueden alargar la vida y mejorar la calidad del envejecimiento, al menos en modelos animales. El hallazgo, publicado en la revista científica Cell Metabolism, abre nuevas líneas de investigación para desarrollar terapias que ayuden a envejecer mejor y durante más tiempo.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El estudio se ha centrado en los dialil sulfurados, moléculas ricas en azufre propias de las plantas del género Allium, con especial atención al ajo. Según los investigadores, estos compuestos han demostrado retrasar múltiples efectos negativos del envejecimiento, aumentar la esperanza de vida y mejorar funciones metabólicas clave en ratones, tanto jóvenes como de edad avanzada.
#2 Mesopotámico
Jodo, voy a ser immortal
RoterHahn #3 RoterHahn
#2
Ya somos 3. :-D  media
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Jodo como vais a oler.
devilinside #12 devilinside
#7 ¿Y lo protegidos que están de los vampiros?
traviesvs_maximvs #14 traviesvs_maximvs
#7 peor huele uno estando muerto
#4 Marisadoro
... y con migas de bacalao, ¡porrusalda!
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Vaya, de la cebolla decían que alargaba otra cosa. xD
Abcdefghijklm #6 Abcdefghijklm
Me recuerda al libro de Nicolás Capo "Mis observaciones clínicas sobre el limón, el ajo y la cebolla" y su plegaria al ajo

¡Padre AJO que estás bajo tierra, óyeme!
Padre AJO: ¡Surge a la superficie de la tierra bien saturado de ácido alílico, indispensable para sazonar las ensaladas que tanto convienen a los gotosos y para desinfectar nuestras viandas!¡Unido al limón, penetra en las gargantas de los hombres y desinflama sus amígdalas purulentas!
¡No te demores en penetrar en el…   » ver todo el comentario
RoterHahn #9 RoterHahn
#6
Jo, ¡esta me la guardo! :->
tul #10 tul
Cebollismo wins!!!!
MisturaFina #11 MisturaFina
Ohhhh gran novedad. Cualquier abuela lo sabe. Cualquier vegetariano los sabe. Cualquiera que viva en la naturaleza lo sabe.
La comida es medicina!!!
Basta de comer basura industrial!!!
#13 pirat
#11 Es curioso que he conocido a varios mayores que insistían en defender las bondades de la cebolla.
Yo la consumía mucho por precio hasta que subió y paré en seco...
Es sorprendente como se amabiliza su sabor con el corte radial longitudinal coincidiendo con la disposición de las fibras, de tallo a raíz, en vez del común trasversal.
prejudice #15 prejudice
A parte, si comes cebolla
Te crece la... autoestima
