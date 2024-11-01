El ajo, la cebolla y el puerro esconden compuestos capaces de alargar la vida, según una investigación del CSIC

Una investigación española liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que determinados compuestos naturales presentes en alimentos tan cotidianos como el ajo, la cebolla o el puerro pueden alargar la vida y mejorar la calidad del envejecimiento, al menos en modelos animales. El hallazgo, publicado en la revista científica Cell Metabolism, abre nuevas líneas de investigación para desarrollar terapias que ayuden a envejecer mejor y durante más tiempo.
| etiquetas: ajo , cebolla , puerro , componentes , escondidos , alargar la vida
Ya somos 3.
¡Padre AJO que estás bajo tierra, óyeme!
Padre AJO: ¡Surge a la superficie de la tierra bien saturado de ácido alílico, indispensable para sazonar las ensaladas que tanto convienen a los gotosos y para desinfectar nuestras viandas!¡Unido al limón, penetra en las gargantas de los hombres y desinflama sus amígdalas purulentas!
¡No te demores en penetrar en el… » ver todo el comentario
Jo, ¡esta me la guardo!
La comida es medicina!!!
Basta de comer basura industrial!!!
Yo la consumía mucho por precio hasta que subió y paré en seco...
Es sorprendente como se amabiliza su sabor con el corte radial longitudinal coincidiendo con la disposición de las fibras, de tallo a raíz, en vez del común trasversal.
Te crece la... autoestima