Aina y Ari Ardévol, arquitectas: "En una casa de 23 m2, apostar por mobiliario a medida y maximizar la luz natural son decisiones irrenunciables"

Un hogar pequeño no es excusa para hacerlo grande en estilo. Las fundadoras de Estudi a l’Àtic nos dan las claves para reformar y diseñar viviendas de tamaño reducido.
#1
Veelicus
23 m2 no es una casa, es un zulo.
6
K
89
#4
Eukherio
#1
Espera a 2030, que igual ya es lujo eso de cagar, cocinar y dormir en habitaciones separadas.
0
K
8
#5
capitan.meneito
#1
en la primera foto hay 23 m3 de cojines, su puta madre.
1
K
14
#9
Nastar
#1
es un comedor pequeño, en mi parking he puesto baño, cocina y sala de ocio y casi doblo esos metros
0
K
7
#6
Kuruñes3.0
1
K
17
#8
capitan.meneito
#6
tú de qué te ríes
0
K
10
#2
Cometeunzullo
Que den ejemplo y el reportaje lo hagan desde su casa de 23m2
0
K
10
#7
capitan.meneito
Aina y Ari no saben que es mas fácil encontrar un unicornio que un carpintero.
0
K
10
#3
Hynkel
Son decisiones irrenunciables porque si no a ver cómo narices te metes ahí en ese zulo.
Me recuerda al sketch de John Cleese explicando lo de "fútbol americano" y el uso creativo del lenguaje para decir algo con un significado que no tiene nada que ver. Pero en peor. Nos están vendiendo zulos como si fuese algo bueno.
0
K
7
