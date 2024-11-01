edición general
Aina y Ari Ardévol, arquitectas: "En una casa de 23 m2, apostar por mobiliario a medida y maximizar la luz natural son decisiones irrenunciables"

Un hogar pequeño no es excusa para hacerlo grande en estilo. Las fundadoras de Estudi a l’Àtic nos dan las claves para reformar y diseñar viviendas de tamaño reducido.

Veelicus #1 Veelicus
23 m2 no es una casa, es un zulo.
6 K 89
#4 Eukherio
#1 Espera a 2030, que igual ya es lujo eso de cagar, cocinar y dormir en habitaciones separadas.
0 K 8
#5 capitan.meneito
#1 en la primera foto hay 23 m3 de cojines, su puta madre.
1 K 14
#9 Nastar
#1 es un comedor pequeño, en mi parking he puesto baño, cocina y sala de ocio y casi doblo esos metros
0 K 7
#8 capitan.meneito
#6 tú de qué te ríes xD xD xD
0 K 10
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Que den ejemplo y el reportaje lo hagan desde su casa de 23m2
0 K 10
#7 capitan.meneito
Aina y Ari no saben que es mas fácil encontrar un unicornio que un carpintero.
0 K 10
#3 Hynkel
Son decisiones irrenunciables porque si no a ver cómo narices te metes ahí en ese zulo.

Me recuerda al sketch de John Cleese explicando lo de "fútbol americano" y el uso creativo del lenguaje para decir algo con un significado que no tiene nada que ver. Pero en peor. Nos están vendiendo zulos como si fuese algo bueno.
0 K 7

