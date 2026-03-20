La AIE recomienda más teletrabajo y menos viajes de avión para reducir la demanda de petróleo

Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40% los vuelos de negocios y dar gratuidad al transporte público para desincentivar el uso del coche privado figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la Guerra en Oriente Próximo.



Estas medidas “de emergencia”, que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, buscan para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global