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La AIE recomienda más teletrabajo y menos viajes de avión para reducir la demanda de petróleo

La AIE recomienda más teletrabajo y menos viajes de avión para reducir la demanda de petróleo

Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40% los vuelos de negocios y dar gratuidad al transporte público para desincentivar el uso del coche privado figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la Guerra en Oriente Próximo.

Estas medidas “de emergencia”, que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, buscan para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global

| etiquetas: aie , recomendación , teletrabajo , menos viajes , avión , petróleo
5 0 0 K 55 Economía
4 comentarios
5 0 0 K 55 Economía
cocolisto #1 cocolisto
Veo que es lo de siempre porque en 2022 la AIE dijo lo mismo.

www.meneame.net/story/decalogo-aie-reducir-consumo-petroleo-teletrabaj
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#3 MetalAgm
#1 Pues poco caso le han hecho al AIE, porque no solo no ha aumentado el teletrabajo, sino que ha disminuido desde un 20% a un 12% aproximadamente desde 2022 hasta ahora, estabilizandose en el modelo hibrido, con 1 o 2 dias de teletrabajo como mucho en la mayoria de las ofertas teletrabajables...

ale, a ver si revienta de una vez todo y dan el puto teletrabajo de verdad y no la basura hibrida que dan ahora...
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KoLoRo #2 KoLoRo
Y eso de decirle a los ricos que dejen de ir a por el pan con su Jet privado, eso cuando lo vais a recomendar? xD
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#4 Zerjillo
Medidas de "emergencia" que deberían ser lo normal.
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