La AIE alerta de "la mayor crisis energética de la historia" por el cierre de Ormuz

En la crisis actual perdemos 13 millones de barriles diarios de petróleo", se están perdiendo diariamente 100.000 millones de metros cúbicos de gas, por encima de los 75.000 estimados en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, aparte de las interrupciones que afectan a fertilizantes y productos petroquímicos, lo que tendrá un impacto significativo en las cadenas de suministro a nivel mundial en las próximas semanas y meses. En las crisis energéticas de 1973, 1979 y el conflicto entre Rusia y Ucrania se perdieron unos 10 millones de barr