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La AIE alerta de "la mayor crisis energética de la historia" por el cierre de Ormuz

La AIE alerta de "la mayor crisis energética de la historia" por el cierre de Ormuz

En la crisis actual perdemos 13 millones de barriles diarios de petróleo", se están perdiendo diariamente 100.000 millones de metros cúbicos de gas, por encima de los 75.000 estimados en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, aparte de las interrupciones que afectan a fertilizantes y productos petroquímicos, lo que tendrá un impacto significativo en las cadenas de suministro a nivel mundial en las próximas semanas y meses. En las crisis energéticas de 1973, 1979 y el conflicto entre Rusia y Ucrania se perdieron unos 10 millones de barr

| etiquetas: aie , crisis energética , ormuz , guerra de irán
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8 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Gracias a Netanyahu y aTrump.
¿Les va a pedir la UE a estos dos reparación por los daños que están causando a los ciudadanos europeos ?
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#5 Dav3n
#3 Y dos madalenas xD
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 pues es un tema por el los europeos deberíamos sentirnos "deeply concerned" a nivel de calle. En los últimos años ya nos han metido varios goles como el de la crisis de la inmigración por la guerra de Siria o la financiación de la guerra proxy de EEUU en Ucrania y la crisis energética que la acompaña. Y los lideres europeos no parece que se vayan a bajar del burro ellos solos.
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#7 Dav3n
#6 Exacto, es lo que dije en #_1.

Pero no, a la peña se la suda o directamente no entiende de qué va ésto, no sé qué es peor.
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calde #2 calde
bah, bah , bah... cuentos. Como lo de que venía un virus chino y había que confinarse. A dónde vamos de vacaciones este verano?

:roll:
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#4 Dav3n
#2 Literalmente, esa es la media.

El otro día estuve en un cumpleaños. La mayoría de asistentes fueron expats de buen nivel adquisitivo, del sector tecnológico. El tema de conversación, los viajes de aquí a final de año, en plural.

Me reí a carcajadas, por dentro, porque en ambientes así es mejor dejarlos soñar que tratar de razonar un mínimo xD
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
¿Por qué los medios de comunicación no dan la relevancia que tiene la situación actual? No se tarta de alarmar, pero hace falta concienciarse de la situación en la que estamos.
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#1 Dav3n
Tal y como se sabe desde que empezó esto y vimos que no iba a acabar rápidamente.

Mientras tanto, la UE mareando la perdiz.

Podrían haber impuesto el teletrabajo en cualquier momento pero no, es mejor mirar para otro lado y esperar a que se arregle solo, por arte de magia. La cuestión es que no cambie nada para que el sistema siga robando el futuro, como siempre.

Es más, a la UE le parece estupendo que ardan refinerías rusas justo cuando más falta nos van a hacer mientras seguimos comprando…   » ver todo el comentario
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menéame