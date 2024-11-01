aiCV crea tu currículum en HTML Generado por IA

Me topé con aiCV, una plataforma muy innovadora que utiliza inteligencia artificial para que crees tu currículum de forma moderna y eficiente, directamente en formato HTML. Olvídate de los diseños complicados, con aiCV puedes generar tu CV rápidamente, gestionarlo e incluso descargar el resultado final como PDF. Es la herramienta ideal para cualquier profesional que busque destacar su perfil de manera ágil y con tecnología de punta, simplificando el proceso de encontrar trabajo.
| etiquetas: tecnologia
El siguiente paso será buscar en chagpt como mear...
Quizás lo siguiente sea: una IA te enseña a mear para arriba en HTML convertible a Pitom .
cojonudo todo, encontrar un trabajo se va a convertir en el arte de aprender a manipular a la IA
También te digo, llega un CV a mi empresa con esas tipografías o colores y ni se molestan en mirar tu nombre