aiCV crea tu currículum en HTML Generado por IA

Me topé con aiCV, una plataforma muy innovadora que utiliza inteligencia artificial para que crees tu currículum de forma moderna y eficiente, directamente en formato HTML. Olvídate de los diseños complicados, con aiCV puedes generar tu CV rápidamente, gestionarlo e incluso descargar el resultado final como PDF. Es la herramienta ideal para cualquier profesional que busque destacar su perfil de manera ágil y con tecnología de punta, simplificando el proceso de encontrar trabajo.

13 comentarios
zpucky
Y serán descartados automáticamente por agentes creados por IA, cerrando el círculo de la absurdez más absoluta.
ChatGPT
#3 alguna vez oí que alguien definía esto como una carrera armamentística.
Albarkas
Complicadísimo hacerse un triste currículum uno mismo.
El siguiente paso será buscar en chagpt como mear...
Spirito
#1 Sí, eso.

Quizás lo siguiente sea: una IA te enseña a mear para arriba en HTML convertible a Pitom . xD
Tiranoc
#1 Pues anda que no se equivocan los políticos sobre todo en el apartado de estudios xD
Albarkas
#11 Pues imaginate cuando se los haga una IA de pago. Que se lo pagaremos entre todos, por supuesto...
TonyStark
el CV te lo genera una IA, pero es que resulta que ahora los CV los revisa (y descarta) una IA antes de llegar a un humano.

cojonudo todo, encontrar un trabajo se va a convertir en el arte de aprender a manipular a la IA
Chinchorro
#4 El tema de los propmt (se llaman así?) me resulta fascinante. Manipular el lenguaje para que la IA te muestre lo que tú quieres ver de forma que su programación sobre prohibiciones y restricciones no se vea comprometida para no negártelo.
ChatGPT
#4 "Se va a convertir" no... "se ha convertido" sí
DrToxic
Siempre que leo lo de "tecnología DE punta" pienso en otras cosas de punta... no lo puedo evitar. Tecnología punta o tecnología puntera, cojones ya.
zentropia
Otro entrepreneur del vibe coding
topecb
Me duelen los ojos de ver esa página, encima pide registro (sin tener una política de protección de datos por ahí), no sabes quién va a tener tu teléfono, foto, email... en fin

También te digo, llega un CV a mi empresa con esas tipografías o colores y ni se molestan en mirar tu nombre
Spirito
¿Y para qué quiero que me cree mi experiencia laboral en HTML?
