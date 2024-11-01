Los agujeros negros devoraban antimateria y ese es el motivo por el que estamos aquí, según un revolucionario estudio

El autor parte de la premisa de que, si se produjeron proporciones idénticas de materia y antimateria tras el Big Bang, el universo nunca debería haber existido. De este modo, la antimateria no solo fue eliminada del espacio visible, sino que sirvió de combustible para los cimientos de las galaxias. la comunidad científica aguarda pruebas observacionales directas de los agujeros negros primordiales para validar completamente estas conclusiones. Estas entidades fueron propuestas originalmente por Stephen Hawking en la década de los años setenta.