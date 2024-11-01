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Los agujeros negros devoraban antimateria y ese es el motivo por el que estamos aquí, según un revolucionario estudio

El autor parte de la premisa de que, si se produjeron proporciones idénticas de materia y antimateria tras el Big Bang, el universo nunca debería haber existido. De este modo, la antimateria no solo fue eliminada del espacio visible, sino que sirvió de combustible para los cimientos de las galaxias. la comunidad científica aguarda pruebas observacionales directas de los agujeros negros primordiales para validar completamente estas conclusiones. Estas entidades fueron propuestas originalmente por Stephen Hawking en la década de los años setenta.

| etiquetas: agujero , negro , universo , espacio , big bang , antimateria , james webb , galaxia
12 3 1 K 56 ciencia
4 comentarios
12 3 1 K 56 ciencia
Txikitos13 #1 Txikitos13
Gracias por el envio
0 K 6
#2 Tiranoc
Creo que afirmar que el universo no debería haber existido no es correcto, opino que existiría pero sin materia.

Lo de que las partículas de antimateria tienen una masa superior, yo tengo entendido de que tienen la misma masa.
0 K 7
sorrillo #3 sorrillo *
#2 La teoría actual más aceptada posiblemente concluya que materia y antimateria tengan la misma masa pero posiblemente no se haya podido medir con suficiente precisión para confirmarlo experimentalmente.

Y es en ese ámbito de incertidumbre donde pueden moverse teorías alternativas como la del meneo.
0 K 11
estemenda #4 estemenda
Ahora sí, menos mal que por fin alguien me lo aclara.
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menéame