Los agujeros de gusano no son túneles y el Big Bang fue un rebote según un estudio

Tradicionalmente, los agujeros de gusano han sido imaginados como túneles de transporte galáctico entre dos puntos que comprimen el espacio-tiempo. De hecho, películas como Interestellar (Christopher Nolan, 2014), se han encargado de difundir esa imagen. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Classical and Quantum Gravity plantea un escenario muy distinto. Además, interpreta el Big Bang de una forma inédita hasta ahora al considerarlo un rebote cuántico en lugar de un comienzo absoluto desde la nada.

comentarios
#1 Pitchford
Lo del Big Bang desde la nada es menos creíble que los fantasmas. Aunque el Big Bang por rebote deje abierta la cuestión del comienzo original..
0 K 15
Alakrán_ #4 Alakrán_
#1 Venía más o menos a eso, que el Big Bang sea un rebote es una teoría que está ahí desde hace décadas. Que el universo termine en un Big Crunch, para volver a empezar de manera cíclica.
#1
#6 Toponotomalasuerte
#1 Es menos creíble por ti, supongo. Y por tu mente humana que entiende el tiempo como está más que demostrado que no es. La ciencia no se cree, es o no es con mayor o menor certeza. Creer es fe. Y posible, es tan posible o más, que el rebote, donde el periodo inflacionario es más difícil de encajar.
#6
#7 Pitchford
#6 Por supuesto, las creencias en teorías no demostradas siempre son personales.. No le doy ni un 5% de probabilidad al Big Bang desde la nada..
#7
#8 Toponotomalasuerte
#7 xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD te chupaste el pulgar mirando al sol antes de soltar la perogrullada o tienes algún estudio al respecto?
#8
#10 Pitchford
#8 No me lo he podido creer nunca, por mucho que insistieran algunos físicos notables.. Me alegro de que nuevas teorías postulen otras posibilidades más creibles..
#8
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Nuestro universo es espejo de otro real, somos una simulacion IA.
#2
#3 Pitchford
#2 Estos temas es mejor manejarlos siempre en términos de probabilidades... Certezas ninguna.
#2
#5 ldoes
#2 Tengo un meme para ti :troll:  media
#2
Euripio #9 Euripio
#2 Eso se creen los que nos están simulando, que ellos sí que son reales
#2

