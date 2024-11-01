Los agujeros de gusano no son túneles y el Big Bang fue un rebote según un estudio

Tradicionalmente, los agujeros de gusano han sido imaginados como túneles de transporte galáctico entre dos puntos que comprimen el espacio-tiempo. De hecho, películas como Interestellar (Christopher Nolan, 2014), se han encargado de difundir esa imagen. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Classical and Quantum Gravity plantea un escenario muy distinto. Además, interpreta el Big Bang de una forma inédita hasta ahora al considerarlo un rebote cuántico en lugar de un comienzo absoluto desde la nada.