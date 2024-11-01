edición general
Los aguacates producidos en Baleares se comen en Alemania

Aproximadamente el 75% de la produccion cooperativa agricola de Sant Bartomeu de Soller se exporta a Europa. [Cat]

carakola
Vente a Alemania, aguacate.
Antipalancas21
Esta bueno el aguacate con miel, pero entre la piel y el hueso enorme que tiene sale a precio de jamón pata negra
NPCMeneaMePersigue
Una tierra con restricciones de agua cada 2x3 para gastar 70 litros en producir cada aguacate que termina en Alemania

Alemania que tiene parte de la isla. Estamos invadidos
Antipalancas21
#1 Mallorca es la Litte Germany
pitercio
Para Alemania el agua y para Mallorca el cate.
Fedorito
El 75% se queda en casa y el 25% restante se exporta :-P
tropezon
#2 Total, los que se quedan en casa también se los comen alemanes :troll:
