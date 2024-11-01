·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9492
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
10287
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
9038
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
7274
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
4898
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
más votadas
751
La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
368
El 80% de las denuncias por viviendas ocupadas en Catalunya son de pisos vacíos de grandes tenedores
221
Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino
355
Una persona sin visión de negocio se compra un piso para vivir en él
357
Moreno Bonilla se jacta de que el PP es el que "más cuida lo público"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
8
clics
Los aguacates producidos en Baleares se comen en Alemania
Aproximadamente el 75% de la produccion cooperativa agricola de Sant Bartomeu de Soller se exporta a Europa. [Cat]
|
etiquetas
:
comida
,
agricultura
,
mallorca
4
1
1
K
62
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
carakola
Vente a Alemania, aguacate.
0
K
20
#6
Antipalancas21
Esta bueno el aguacate con miel, pero entre la piel y el hueso enorme que tiene sale a precio de jamón pata negra
0
K
20
#1
NPCMeneaMePersigue
Una tierra con restricciones de agua cada 2x3 para gastar 70 litros en producir cada aguacate que termina en Alemania
Alemania que tiene parte de la isla. Estamos invadidos
0
K
20
#4
Antipalancas21
#1
Mallorca es la Litte Germany
0
K
20
#7
pitercio
Para Alemania el agua y para Mallorca el cate.
0
K
12
#2
Fedorito
El 75% se queda en casa y el 25% restante se exporta
0
K
10
#5
tropezon
#2
Total, los que se quedan en casa también se los comen alemanes
0
K
13
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Alemania que tiene parte de la isla. Estamos invadidos